Поставки в Россию грузинского яблочного сока в октябре оказались рекордными. Кроме того, после нескольких месяцев перерыва был восстановлен импорт цитрусовых соков.

Импорт яблочного сока из Грузии в Россию в прошлом месяце поставил рекорд, следует из данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

Этот показатель вырос до рекордных $2,4 млн. В месячном выражении поставки увеличились практически в пять раз. Относительно же октября 2025 года они стали больше в 35 раз.

Если говорить о поставках яблок, то они продемонстрировали рост в три раза в месячном выражении - до $612,2 тыс. А вот в годовом выражении закупки Россией яблок из Грузии упали также в три раза.

Позитивные тенденции, помимо яблок, наблюдаются и с цитрусовыми: после пятимесячного перерыва в октябре возобновились поставки цитрусовых соков. Их стоимость составила $88 тыс, при том, что в апреле ее оценивали как $56,1 тыс.