Столица Азербайджана в эти выходные проводит фестиваль кялагаи – традиционных азербайджанских головных платков. На нем организована ярмарка, где можно приобрести такой платок.

Фестиваль кялагаи открылся сегодня в Баку. Мероприятие проходит на площади Гоша Гала.

В его программу входят мероприятия по популяризации искусства создания кялагаи и азербайджанской национальной культуры в целом, показ предметов традиционного народного творчества, музыкальные и танцевальные выступления.

Как рассказала глава пресс-службы Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Сафая Ахмедова, в субботу на площадке фестиваля прошли ярмарка ремесленных изделий, там можно было приобрести кялагаи и другие изделия традиционной азербайджанской культуры.

Кроме того, по ее словам, гостям были представлены национальные сладости и кушанья, действовали фотозоны в национальном стиле, были установлены декоративные павильоны, украшенные кялагаи.

"Кялагаи – это традиционный образец искусства, которая сохраняет историю, культуру и национальный дух азербайджанского народа"

- Сафая Ахмедова

Праздник кялагаи продолжится завтра. Вход на событие бесплатный, передает АЗЕРТАДЖ.