Ограничения на передвижение по трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, введены сегодня вечером в Грузии. Однако они касаются только большегрузов.

Запрет на передвижение для фур действует на одном из участков трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс, которая ведет к грузино-российской границе, такое сообщение распространил Департамент автодорог Грузии.

В нем говорится, что решение об ограничениях было принято из-за снегопада и холодной погоды.

"Движение прицепов и полуприцепов временно запрещено на участке 93-107 км дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (Гудаури-Коби)"

- Департамент автодорог Грузии

В ведомстве уточнили, что другие транспортные средства могут проезжать по этому отрезку безо всяких ограничений. Полностью свободно (в том числе и для фур) движение на остальных участках трассы.