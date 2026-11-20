Количество туристов, выбравших Абхазию в качестве места для отдыха в 2026 году, по словам министра туризма республики Астамура Логуа, может по итогам года составить два миллиона.

За текущий год Абхазия может принять 2 млн отдыхающих, прогноз по туристическому потоку предоставил глава Минтуризма республики Астамур Логуа.

Он уточнил, что за период с января по сентябрь нынешнего года включительно в Абхазии отдохнули 1,8 млн человек. За весь 2025 год поток туристов составил 1,9 млн человек, передает Sputnik Абхазия.

"Есть большая вероятность и большая надежда наша на то, что с учетом хорошей осени и новогодних праздников, может быть мы будем подходить к двум миллионам туристам в год"

- Астамур Логуа