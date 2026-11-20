В КСИР подтвердили уничтожение 20-го американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-1. Он был сбит над Ормузским проливом.
Силы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) уничтожили над Ормузским проливом беспилотник Соединенных Штатов. Об этом сказано в сообщении, распространенном 22 ноября пресс-службой КСИР.
Согласно информации, это был 20-й американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-1 с увеличенной дальностью полета.
По данным КСИР, БПЛА был уничтожен над восточной частью Ормуза с помощью новой современной системы противовоздушной обороны.
В пресс-службе добавили, что за минувшие 24 часа это уже 4-й американский разведывательно-ударный БПЛА, который был сбит силами противовоздушной обороны корпуса.