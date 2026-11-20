Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказался относительно трехсторонней встречи лидеров России, Америки и Китая, которая состоялась на полях саммита АТЭС.

Прошедшая в китайском городе Шэньчжэнь на полях саммита АТЭС трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина была важной, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Лидеры трех стран как минимум дают понять, что не намерены ухудшать ситуацию"

- Хакан Фидан

Дипломат обратил внимание на большое значение самого факта обсуждения поднятых вопросов. По словам министра иностранных дел Турции, в этом случае не играет особой роли, получилось ли у участников встречи совершить прорыв в вопросах ядерного оружия.

Напомним, первый в истории саммит с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа состоялся 19 ноября. Главы государств встретились на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. По итогам переговоров была принята декларация о мире.