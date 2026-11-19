Дональд Трамп ранее на этой неделе оценил работу Дмитрия Пескова на посту пресс-секретаря президента РФ. Перед встречей с российским коллегой президент США отметил, что Песков "отлично справляется" со своей работой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал похвалу от президента Соединенных Штатов.

В интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину он отметил, что для него главное, чтобы глава российского государства Владимир Путин "хотя бы не ругал".

"Для меня всегда самым главным является, чтобы наш президент хотя бы не ругал"

- представитель Кремля

Напомним, саммит АТЭС прошел 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. В начале встречи с Владимиром Путиным, состоявшейся на полях саммита, Дональд Трамп заявил, что Дмитрий Песков "отлично справляется" со своей работой.