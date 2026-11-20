Профильные министерства Армении и Ирана заявили о готовности сформировать двустороннюю рабочую группу, которая занималась бы развитием сотрудничества в области инноваций.

Ереван и Тегеран намерены сформировать рабочую группу, которая занималась бы углублением сотрудничества в области передовых технологий и инноваций, такое сообщение распространило министерство высокотехнологической промышленности и ИИ Армении.

В нем говорится, что в субботу глава ведомства Давид Тадевосян принял делегацию во главе с министром связи и информационных технологий Ирана Саттаром Хашеми.

На встрече были рассмотрены приоритетные направления и дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в области высоких и информационных технологий, телекоммуникаций и биотехнологий, а также в космосе.

Кроме того, участники беседы обратили внимание на важное значение налаживания прямых связей между технологическими компаниями, стартапами, инкубаторами и акселераторами обеих стран.

"В этом контексте был обсужден вопрос формирования совместной рабочей группы с целью изучения возможностей сотрудничества между Ираном и Арменией в сферах передовых технологий и инноваций"

- пресс-служба

Рассматривалась и возможность проведения совместных конференции и бизнес-форума, посвященных областям, относящимся к компетенции министерств.