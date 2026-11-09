Иран продолжает нефтяной экспорт в прежних объемах, сообщил Касем Корейши. При этом он подчеркнул, что сейчас Исламская Республика это делает даже по более высоким ценам.

Иран продолжает обходить морскую блокаду Соединенных Штатов как через Персидский залив, так и по сухопутным маршрутам. Об этом сообщил Касем Корейши, замглавы иранского военизированного ополчения "Басидж".

Он подчеркнул, что Исламская Республика продолжает экспортировать нефть в прежнем объеме.

"Были предприняты хорошие меры, как в зоне Персидского залива, так и через сухопутные пункты. И с учетом того, что сделали американцы, нефть, которую мы раньше продавали, скажем, по $40-50, - умножьте на сегодняшнюю цену. Мы экспортируем в том же объеме <...>"

– Касем Корейши

Он также заявил о выполнении приказа верховного лидера страны об обеспечении "огневой мощи".