Первая встреча замглавы МИД РФ Михаила Галузина и спецпредставителя премьер-министра Грузии Георгия Зурабашвили прошла в минувший четверг. Она ознаменовала возобновление прямого диалога между странами на новой площадке.

В российском МИД анонсировали регулярные переговоры РФ и Грузии в новом формате. Ранее на этой неделе

Россия и Грузия договорились сделать регулярным прямой диалог в новым формате. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, подводя итоги встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили.

"Условлено поставить прямой российско-грузинский диалог в новом формате на регулярную основу"

– Михаил Галузин

Он акцентировал внимание на том, что Москва удовлетворена результатами переговоров. Замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что в ходе встречи был отмечен значительный потенциал для расширения практического сотрудничества в сферах, которые представляют обоюдный интерес.

"Российская сторона информировала о принимаемых мерах, призванных способствовать дальнейшему наращиванию поставок грузинской сельскохозяйственной и винодельческой продукции на емкий рынок нашей страны. По инициативе грузинской стороны согласована выдача дополнительных разрешений на автомобильные перевозки"

– Михаил Галузин

Он также подчеркнул, что участники приветствовали устойчивую положительную динамику товарооборота и турпотока, которые выступают локомотивом отношений двух стран.

Напомним, встреча Михаила Галузина и Георгия Зурабашвили состоялась 19 ноября в Минске. После нее Россия и Грузия сообщили о достижении в ходе этих переговоров ряда договоренностей.