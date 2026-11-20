В компании "Аэрофлот" рассказали о планах на 2027 году. По словам представителя авиаперевозчика, их цель – запустить несколько новых международных направлений полетов.

Российская компания "Аэрофлот" ведет работу по запуску нескольких новых международных рейсов в 2027 году. Об этом рассказал глава российской компании Сергей Александровский.

В интервью ТАСС в рамках Транспортной недели он отметил, что для авиаперевозчика это непрерывный процесс.

"Наши коммерсанты-аналитики постоянно изучают дополнительные возможности по расширению как внутренней, так и международной сети"

– Сергей Александровский

При этом он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

"В работе есть ряд новых международных направлений. Не буду их пока озвучивать, потому что внутренних решений пока не принималось, но такая работа ведется"

– представитель авиакомпании

Он также выразил надежду на то, что у "Аэрофлота" будет возможность дополнительно предложить жителям России перевозки в новые пункты.

Ранее в авиакомпании поведали, что в число самых популярных курортных международных маршрутов "Аэрофлота" входят Турция, Китай, ОАЭ, Вьетнам и Таиланд.