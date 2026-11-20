Российская компания "Аэрофлот" ведет работу по запуску нескольких новых международных рейсов в 2027 году. Об этом рассказал глава российской компании Сергей Александровский.
В интервью ТАСС в рамках Транспортной недели он отметил, что для авиаперевозчика это непрерывный процесс.
"Наши коммерсанты-аналитики постоянно изучают дополнительные возможности по расширению как внутренней, так и международной сети"
– Сергей Александровский
При этом он не уточнил, о каких именно странах идет речь.
"В работе есть ряд новых международных направлений. Не буду их пока озвучивать, потому что внутренних решений пока не принималось, но такая работа ведется"
– представитель авиакомпании
Он также выразил надежду на то, что у "Аэрофлота" будет возможность дополнительно предложить жителям России перевозки в новые пункты.
Ранее в авиакомпании поведали, что в число самых популярных курортных международных маршрутов "Аэрофлота" входят Турция, Китай, ОАЭ, Вьетнам и Таиланд.