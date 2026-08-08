Турция настаивает на отмены шенгенских виз для своих граждан. Данный вопрос обсуждался на прошедшей в Анкаре встрече, в которой участвовали делегации стран Шенгенской зоны, ЕС и ЕК.

Турция обратилась к Евросоюзу с требованием облегчить визовые процедуры. Об этом сообщают турецкие средства массовой информации.

По данным TRT Haber, Турция хочет добиться упрощения оформления шенгенских виз, сокращения сроков рассмотрения заявлений и уменьшения количества необходимых документов.

Кроме того, Анкара продолжает настаивать на отмене всех визовых ограничений для своих граждан.

Данный вопрос обсуждался на прошедшем на этой неделе в Анкаре заседании группы местного шенгенского сотрудничества. Во встрече приняли участие представители стран Шенгенской зоны, делегации Евросоюза и Еврокомиссии.

В ходе заседания турецкая делегация обратила внимание на то, что республика тесно интегрирована с ЕС в различных сферах и призвала устранить трудности, с которыми сталкиваются граждане при оформлении разрешений на въезд.

Речь, в частности, шла о гражданах, которые уже получали шенгенские визы. Турция высказалась за более широкое применение каскадного механизма, дающего возможность выдавать многократные визы на более длительный срок.

Отдельно затрагивалась проблемы турецких водителей грузовиков, которые работают на европейских направлениях. Представители Турции подчеркнули, что следует устранить ограничения на продолжительность пребывания перевозчиков в Шенгенской зоне, так как это мешает торговле с ЕС.