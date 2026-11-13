Открытие нового горнолыжного сезона России состоится на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии 12 декабря. По этому случаю будет организован четырехдневный праздник.

Горнолыжный сезон России официально откроется на курорте Архыз, сообщает в пресс-службе экосистемы "Горы России".

Мероприятие состоится 12 декабря, в этот день будет проведена официальная церемония открытия нового горнолыжного сезона в России.

Торжественное открытие продлится в течение четырех дней, организаторы ожидают участия свыше 28 тыс гостей, отметили в пресс-службе.

"Право принять всероссийское событие Архыз получил как победитель IV Национальной премии "Горы России - 2025" по итогам народного онлайн-голосования"

- сообщение

В пресс-службе экосистемы отметили, что "обладатель кубка сохраняет статус и право демонстрации трофея в течение одного года - до проведения следующей премии, что подчеркивает единство горнолыжного сообщества и преемственность традиций развития индустрии".

Уточняется, что руководство курорта в Карачаево-Черкесии приготовило для гостей шоу-программу, в которую войдут гастрономические площадки и регистрация рекордов.

Как рассказали в пресс-службе курорта Архыз, с 14 ноября было открыто тестовое катание, а с сегодняшнего дня туристам доступна горнолыжная трасса на северном склоне, пишет "Это Кавказ".