Накануне в многоквартирном доме во Владикавказе произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого получили повреждения 40 квартир. Городская администрация уже начала работу по оценке ущерба.

В результате взрыва газовоздушной смеси, который прогремел накануне в жилом доме в столице Северной Осетии, получили повреждения 30 квартир, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Специалисты администрации внутригородских Северо-Западного и Затеречного районов осмотрели все жилые помещения и составили акты по потере имущества первой необходимости. По предварительным данным, нарушения условий проживания выявлены в 40 из 54 обследованных квартир"

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Сейчас на месте происшествия работает муниципальная комиссия по оценке ущерба. Параллельно с этим продолжаются аварийно-восстановительные работы, а вот вернуться домой их жильцы смогут только после окончания работ, когда дом полностью подключат к коммунальных сетям, говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, накануне на шестом этаже многоэтажки на улице Курсантов-Кировцев произошел взрыв газовоздушной смеси. Двое жильцов погибли, еще двое пострадали, один из них сейчас находится в реанимации городской больницы.