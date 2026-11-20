Запрет на передвижение нескольких видов транспорта действовал со вчерашнего дня.

В Грузии восстановлено для всех видов транспортных средств движение на дороге, которая ведет в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс"). Об этом сказано в сообщении, распространенном 22 ноября Департаментом автомобильных дорог Грузии.

Со вчерашнего дня там действовал запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури (Поста)-Коби (93–107 км) дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс.

Напомним, Военно-Грузинская дорога – единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.