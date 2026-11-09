Климатическая конференция в Анталье была продлена для согласования итоговой декларации. Ранее ряд стран отказались подписывать документ.

Участники климатической конференции ООН COP31 в турецкой Анталье не могут оформить декларацию из-за разногласий. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По их данным, 11 стран, среди которых несколько государств Евросоюза, отказались подписывать итоговую декларацию, поскольку в ней отсутствует положение о поэтапном отказе от использования ископаемого топлива.

Окончательная версия проекта "Антальской декларации" была представлена 22 ноября председателем конференции, главой министерства окружающей среды, градостроительства и климата Турции Муратом Курумом. Он выразил надежду на то, что стороны в конечном счете достигнут консенсуса.

"Никто не получил всего, чего хотел. Но каждый может найти себя в этом документе. В этом и заключается смысл компромисса"

– турецкий министр

Напомним, климатическая конференция в Анталье началась 9 ноября, а должна была завершиться 20 ноября. В ней участвуют лидеры и представители 102 стран.