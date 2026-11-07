В Гергебильском районе Дагестана в районе Красного моста частично разрушилась временная переправа – причиной разрушения коммуникаций стал сброс воды с плотины, временный мост пришлось полностью закрыть.

Дорожные власти Дагестана закрыли временную дорогу через Красный мост в Гергебильском районе – причиной такого решения послужило ее частичное разрушение после сброса воды с плотины, сообщили в Госавтоинспекции республики.

"В связи со сбросом воды с плотины и повышением уровня воды в реке частично разрушен временный мост в районе Красного моста. Проезд через временный мост полностью закрыт"

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Красный мост, соединяющий Хунзахский, Шамильский, Тляратинский районы республики и Бежтинский участок, еще середине июля серьезно пострадал из-за паводков, и на нем прошли аварийно-восстановительные работы, позволившие восстановить движение по временной схеме, передает РИА Новости.

В начале октября ливневые дожди серьезно повлияли на уровень воды в реках, и после чего произошел водосброс с Гоцатлинской ГЭС, частично разрушивший временные сооружения.

Сейчас транспортное сообщение между районами идет по объездным маршрутам, на месте работают специалисты дорожных служб региона, которые восстановят движение по мосту в кратчайшие сроки, добавили в ведомстве.

Красный мост на границе Дагестана и Чечни имеет стратегически важное значение для инфраструктуры республики, связывая горные районы республики с ее равнинной частью, говорится в сообщении.