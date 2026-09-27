Федерации борьбы Турции и Саудовской Аравии на встрече в Эр-Рияде подписали протокол о сотрудничестве, который предусматривает совместные сборы, обмен опытом, а также подготовку спортивного резерва.

Главы федераций борьбы Турции и Саудовской Аравии подписали в Эр-Рияде важный протокол о сотрудничестве, направленный на поддержку развития этого вида спорта, а также расширение обмена знаниями и опытом, сообщили в Федерации борьбы Турции.

Церемония подписания документа прошла на полях совещания в связи с проведением Фестиваля культуры этноспорта, свои подписи под документом поставили президент турецкой федерации Таха Акгюль и президент Федерации борьбы Саудовской Аравии Фахад аль-Фарадж, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Согласно протоколу, команды двух стран будут проводить совместные тренировочные сборы, обмениваться техническими знаниями и опытом, воспитывать тренерский состав и спортсменов, а также укреплять сотрудничество двух стран в области подготовки спортивного резерва, говорится в сообщении.

Как отметили главы федераций, соглашение внесет весомый вклад в развитие спортивной борьбы во всем мире.