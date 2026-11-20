Армия Ирана добилась того уровня военного сдерживания, что противник уже не помышляет об атаках – теперь он лишь пытается с помощью санкций и блокады дестабилизировать обстановку в стране заявил спикер иранского парламента.

Армия Ирана своей высокой боеготовностью добилась главной цели – потенциальный противник уже не стремится к продолжению каких-либо боевых действий, а лишь пытается дестабилизировать внутреннюю обстановку в Иране, оказывать экономическое давление и добиваться краха страны изнутри, заявил сегодня на заседании парламента Ирана его спикер Мохаммад Багер Галибаф.

В заседании Координационного совета парламента страны участвовали члены президиума, главы профильных комиссий, а также руководители исследовательского центра и Высшей аудиторской палаты парламента. Они обсуждали наиболее острые проблемы страны в экономической, социальной и оборонной сферах, передает иранское информационное агентство Mehr.

Также спикер иранского парламента особо остановился на необходимости выйти из состояния "ни войны, ни мира", на чем особо настаивает верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи: он призвал отказаться от взаимных политических обвинений.

"Обвинять друг друга в разжигании войны или капитулянтстве - не путь к разрешению этой ситуации. Стране необходимо принять четкое практическое решение и выработать конкретный подход"

- Мохаммад Багер Галибаф

Для противодействия нынешней стратегии противника стране следует укреплять единство и сплоченность общества, а также добиваться устойчивого сдерживания, которое позволит защитить Иран и его граждан от внешних угроз, добавил спикер иранского парламента.