Никол Пашинян заявил, что после принятия новой Конституции Армения обретет прочный мир. При этом политик пообещал уйти в отставку, если граждане страны проголосуют против нового основного закона государства.

Глава правительства Армении Никол Пашинян, выступая с обращением к гражданам страны, заявил, что принятие новой Конституции позволит стране добиться прочного мира.

"После принятия новой Конституции мы не только подпишем мирное соглашение, но и обретем прочный мир"

– Никол Пашинян

Политик подтвердил, что в новой Конституции нет ссылок на нелегитимную Декларацию о независимости, в которой содержались территориальные претензии к Азербайджану. По словам Пашиняна, новый основной закон лишен логики конфликта.

"Да, он отвергает логику Декларации независимости от 23 августа 1990 года, то есть логику конфликта"

– Никол Пашинян

При этом Пашинян пообещал уйти в отставку, если граждане страны проголосуют против Конституции.

Кроме того, политик подчеркнул важность формирования новой связи между гражданином и правовым порядком.

"Нам необходимо создать новую органическую связь между гражданином и установленным в стране правовым порядком путем принятия новой Конституции"

– Никол Пашинян