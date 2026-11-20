Глава правительства Армении Никол Пашинян, выступая с обращением к гражданам страны, заявил, что принятие новой Конституции позволит стране добиться прочного мира.
"После принятия новой Конституции мы не только подпишем мирное соглашение, но и обретем прочный мир"
– Никол Пашинян
Политик подтвердил, что в новой Конституции нет ссылок на нелегитимную Декларацию о независимости, в которой содержались территориальные претензии к Азербайджану. По словам Пашиняна, новый основной закон лишен логики конфликта.
"Да, он отвергает логику Декларации независимости от 23 августа 1990 года, то есть логику конфликта"
– Никол Пашинян
При этом Пашинян пообещал уйти в отставку, если граждане страны проголосуют против Конституции.
Кроме того, политик подчеркнул важность формирования новой связи между гражданином и правовым порядком.
"Нам необходимо создать новую органическую связь между гражданином и установленным в стране правовым порядком путем принятия новой Конституции"
– Никол Пашинян