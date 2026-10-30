Власти столицы Кабардино-Балкарии сегодня открыли в Нальчике парк Победы и новую набережную – гостей и жителей города встречают зеленые зоны и пешеходные дорожки, а в вечернее время здесь будет работать комфортное освещение.

В столице Кабардино-Балкарии появились сразу два новых общественных пространства – ими стали парк Победы и городская набережная, сообщили в администрации Нальчика.

"В городском округе Нальчик завершены работы по комплексному благоустройству двух рекреационных зон: парка Победы по ул. 2-й Таманской дивизии и набережной на участке ул. Осетинской и Идарова"

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Парк Победы – большая городская пешеходная зона с сотнями деревьев, просторными тротуарами, уложенными декоративной плиткой, а для удобства гуляющих жителей и гостей города в вечернее время здесь смонтировали мягкое наружное светодиодное освещение, передает ТАСС.

Приятной новинкой для жителей города стала и набережная, которая раскинулась на 1,6 км вдоль берега реки Нальчик: на ней уложили асфальт и тоже установили энергоэффективные светильники., говорится в сообщении

Новые общественные пространства расширили городскую пешеходную инфраструктуру и вскоре станут излюбленными местами для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей столицы республики, - уверены в городской мэрии.