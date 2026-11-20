В восточной части Ормузского пролива загорелись два танкера, которые проигнорировали предупреждения и отключили свои навигационные системы и вошли в запретную зону, после чего на них прогремели взрывы.

Два нефтяных танкера снова подорвались на минах и загорелись в восточной части Ормузского пролива, сообщила пресс-служба военно-морских сил армии Ирана.

"Сегодня два нефтяных танкера, проигнорировав предупреждения и отключив свои навигационные системы, вошли в запретную зону в восточной части Ормузского пролива и подорвались на минах, в результате чего на обоих судах возник пожар"

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Напомним, ранее мы писали о том, что накануне в Ормузском проливе обстрелу подверглись два британских танкера. Инцидент произошел в 11 морских милях к северу от города Эль-Хасаб, Оман.

Один из них, следовавший на выход из пролива, был поражен неизвестным снарядом в кормовую часть, сообщило управление морских торговых операций Великобритании.