Что происходит сейчас в Ормузском проливе, почему США ужесточили блокаду Ирана, открыт или закрыт Ормузский пролив, сколько танкеров подорвалось в Ормузском проливе, а также что значит блокада Ормуза для судоходства и мировой экономики?

В Ормузе столкнулись две стратегии: попытка Вашингтона удушить иранскую экономику морской блокадой и стремление Тегерана доказать, что блокада не работает, ценой дальнейшей эскалации. КСИР продолжает сбивать американские беспилотники, а в Ормузском проливе продолжают подрываться танкеры. На этом фоне Тегеран готовит самый серьезный вызов блокаде с момента ее восстановления в июле.

Что происходит сейчас в Ормузском проливе?

В субботу КСИР заявил о проведении в ночь на 21 ноября "одной из самых интенсивных наступательных и оборонительных операций" в Ормузе. По утверждению Тегерана, иранские расчеты новой системы ПВО сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper к западу от пролива. Этот аппарат, по версии иранской стороны, обеспечивал воздушное прикрытие для судов, пытавшихся пройти через пролив. КСИР утверждает, что это уже 58-й американский беспилотник этого типа, уничтоженный с начала конфликта.

Одновременно с этим Управление морской торговли Великобритании (UKMTO) зафиксировало два отдельных инцидента с коммерческими танкерами у берегов Омана. Первый произошел в 20 км к северу от порта Хасаб - судно, следовавшее из пролива, было поражено "неизвестным снарядом". Второй инцидент произошел менее чем через час в 31 км к востоку от Хасаба: снаряд попал в машинное отделение танкера. О пострадавших среди экипажей не сообщалось.

Позже иранские ВМС заявили, что еще один танкер, следовавший по запрещенному ИРИ маршруту с отключенными системами навигации, подорвался на морской мине и загорелся. Все эти инциденты произошли в момент, когда, по словам КСИР, американские военные пытались обеспечить проход танкеров через пролив.

Блокада Ормузского пролива США: почему ужесточили, что это изменило?

Несколько дней назад Центком США объявил о расширении правил блокады Ормуза. Отныне любое судно, получающее иранский груз (нефть, газ или нефтепродукты) через перевалку с судна на судно в открытом море, может рассматриваться как уклоняющееся от блокады, даже если оно не заходило в иранские порты. Американские силы получили право останавливать, досматривать, перенаправлять, захватывать такие суда или отконвоировать их обратно в иранский порт отправки, применяя силу в случае отказа подчиниться. Эта мера была призвана закрыть главную лазейку, позволявшую иранской нефти достигать мировых рынков в обход блокады, действующей с 14 июля.

Однако ужесточение блокады совпало с внутренним признанием в США ее негативных последствий. Управление морского транспорта США (MARAD) еще в октябре предупреждало, что ответные действия Ирана привели к тому, что торговые суда подвергаются опасности с обеих сторон, и угроза распространилась на Персидский и Оманский заливы. В служебной записке, опубликованной Al Jazeera, говорилось о росте военных страховых премий, отказов экипажей и сокращении эффективных танкерных мощностей. Иными словами, Вашингтон осознавал, что их действия усугубляют кризис судоходства, но продолжили их.

Сможет ли Иран прорвать блокаду США - и какой ценой?

К 20 ноября, по данным спутниковой разведки и судового трекинга, ИРИ сосредоточила более 14 нефтяных танкеров у острова Харк - терминала, через который проходит 85-90% иранского экспорта сырой нефти. На судах были подняты иранские флаги, экипажи заняли места, и Тегеран планировал в ближайшие дни отправить этот конвой в сторону Оманского залива, бросив вызов американской блокаде. По сообщениям трекинговых компаний, в Персидском заливе уже произошла первая с июля перевалка иранской нефти с судна на судно с отключенными идентификационными системами, чтобы скрыть происхождение груза.

Однако американский флот сохраняет превосходство в регионе, и Тегеран не может снять блокаду силой. Его стратегия строится на другом: сделать соблюдение блокады политически и экономически невыносимым для Вашингтона. Кроме осуществления нефтяных поставок, отправка конвоя бросает вызов США. Если американские силы атакуют иранские танкеры, Тегеран угрожает нанести удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива.

Ормузский пролив открыт или закрыт?

Формально Ормузский пролив не закрыт. Суда проходят через него - 263 за неделю, по данным UKMTO. Однако эти цифры сильно уступают довоенному трафику. Более того, само понятие "открыт" в нынешних условиях требует уточнения. Иран ввел собственные правила: суда должны следовать по одобренным Тегераном маршрутам, которые проходят ближе к иранскому побережью, чем прежде, и координировать свои действия с иранскими силами. Суда, игнорирующие эти правила или отключающие системы навигации, объявляются нарушителями и подвергаются риску атак. США, со своей стороны, требуют соблюдения блокады и угрожают силой судам, заподозренным в ее обходе. В результате коммерческое судоходство в проливе осуществляется в режиме постоянного риска: капитан любого судна должен выбирать, чьи правила нарушить - иранские или американские.

Сколько танкеров подорвалось в Ормузском проливе?

КСИР регулярно сообщает о подрывах судов на минах, которые, по его утверждению, были установлены в неразрешенных для прохода зонах:

10 ноября КСИР заявил, что три нефтяных танкера взорвались после подрыва на морских минах при попытке пройти по несанкционированному маршруту;

11 ноября КСИР сообщил о взрывах и возгораниях на двух танкерах. Один из них был идентифицирован как супертанкер, подорвавшийся на мине, второй, по утверждению КСИР, находился под прикрытием американской авиации. UKMTO в этот же день зафиксировало инцидент с танкером, у которого произошел взрыв по левому борту;

12 ноября Reuters со ссылкой на иранские источники сообщило, что четыре нефтяных танкера были поражены взрывами в Ормузе.

13 ноября КСИР заявил, что газовоз загорелся после подрыва на минах при следовании по несанкционированному маршруту в южной части пролива;

15 ноября КСИР объявил, что супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей сырой нефти, затонул после подрыва на мине и пожара;

17 ноября КСИР сообщил о шести судах, загоревшихся за день в результате подрыва на минах. Среди них супертанкер с 2 млн баррелей нефти, газовоз и еще как минимум один танкер. В тот же день UKMTO сообщило, что танкер был дважды поражен при транзите через пролив и загорелся;

18 ноября КСИР заявил о взрывах на супертанкере и газовозе, которые подорвались на минах; суда получали воздушное прикрытие от американских самолетов;

19 ноября поступило сообщение о подрыве еще двух крупных нефтяных танкеров, перевозивших в общей сложности более 4 млн баррелей нефти. В тот же день КСИР заявил, что с утра три танкера, нарушивших правила в восточной части пролива, подорвались на минах и загорелись.

20 ноября КСИР заявил, что танкер, пытавшийся пройти через пролив по несанкционированному маршруту, взорвался и загорелся после подрыва на минах около порта Хасаб. UKMTO сообщило, что танкер загорелся после попадания снаряда во время плавания через пролив;

21 ноября UKMTO зафиксировало два отдельных инцидента с танкерами.

Что значит блокада Ормуза для судоходства и мировой экономики?

С начала войны в регионе зафиксировано более 130 атак на суда, в результате которых погибли как минимум 25 моряков. Октябрь стал худшим месяцем: целями стали 35 судов. Судоходство через Ормуз остается примерно на 65% ниже довоенного уровня. За неделю, закончившуюся 18 ноября, UKMTO зафиксировало 263 перехода через пролив - меньше, чем 308 неделей ранее.

Стоимость страхования выросла до астрономических значений. Исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као заявил на слушаниях в Сенате, что страховка за один проход коммерческого судна через Ормуз теперь составляет $64 млн, тогда как до войны она стоила $54 тысячи. Эта цифра не получила независимого подтверждения, однако она отражает общий тренд.

По данным ОПЕК, стоимость страхования нефтяного танкера при перевозке сырой нефти с Ближнего Востока в Восточную Азию выросла примерно в 200 раз с января по конец октября, достигнув $12,29 за баррель. До войны эта сумма составляла менее $0,2 на баррель. Военные страховые премии, которые до конфликта составляли 0,1-0,25% стоимости судна, теперь достигают 3,5-10%, а по некоторым оценкам - и выше. Эти издержки неизбежно перекладываются на цены нефти, газа, удобрений и потребительских товаров по всему миру.