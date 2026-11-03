Зачем США третий авианосец на Ближнем Востоке, что стоит за ударами Ирана по Бахрейну, какая сейчас ситуация в Ормузском проливе, что происходит между США и Ираном сейчас, что значит отстранение Вэнса от иранского досье, а также возобновится ли война между США и Ираном?

Противостояние США и Ирана вновь обострилось: американские силы атаковали иранские ракетные установки на юге страны, Тегеран заявил об ударах по американским объектам в Бахрейне, а в регион прибыла третья американская авианосная ударная группа. Военное усиление происходит на фоне дипломатического тупика, при этом Дональд Трамп больше не считает заключение соглашения с Ираном необходимым, а вице-президент Джей Ди Вэнс, ранее участвовавший в переговорном процессе, отстранен от этого направления.

Зачем США третий авианосец на Ближнем Востоке?

Ключевым событием последних дней стало прибытие в зону ответственности Центком авианосца "Теодор Рузвельт". Его прибытие довело число американских авианосных ударных групп в регионе до трех, присоединившись к уже находящимся там авианосцам "Джордж Буш" и "Джордж Вашингтон". Изначально предполагалось, что "Рузвельт" заменит один из действующих авианосцев, однако было решено пока оставить "Вашингтон". Каждая из этих групп представляет собой значительную боевую единицу.

В состав ударной группы "Рузвельта", помимо самого авианосца с авиакрылом из 60-75 самолетов, включая истребители F/A-18 "Супер Хорнет" и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G "Гроулер", входят ракетный крейсер "Чосин", а также эсминцы "Пол Гамильтон" и "Декатур". В общей сложности три авианосца добавляют к дислоцированным в регионе тысячи военнослужащих и сотни боевых самолетов.

В американской группировке теперь находятся три авианосца, 13 эсминцев, два крейсера и корабль прибрежной зоны. Это существенно расширяет возможности Вашингтона по проведению воздушных операций, перехвату ракет и беспилотников, защите американских объектов и сопровождению судов. Однако прибытие третьего авианосца не следует автоматически считать подготовкой к новому витку полномасштабной войны. Вашингтон демонстрирует Тегерану, что располагает ресурсами для дальнейшего усиления давления.

Что стоит за ударами Ирана по Бахрейну?

12 ноября иранское госагентство IRNA сообщило об ударе по военным объектам в районе Сирика, провинция Хормозган. Агентство ссылалось на неназванные официальные источники, не уточнив, кто именно нанес удар и какие объекты были поражены. Ранее полуофициальное агентство Fars сообщало о взрывах в этом районе, первоначально объясняя их возможными предупредительными выстрелами иранских военных. Позднее КСИР заявил, что американская атака пришлась по телекоммуникационной вышке в Сирике, и сообщил об ответном ударе по американской радиолокационной инфраструктуре в Бахрейне. Вашингтон отрицал уничтожение радара.

Американская авиация нанесла удары по иранским пусковым установкам в Бандар-Ленге и Сирике на юге Ирана также вечером 15 ноября. По информации СМИ, американские силы атаковали ракетные установки, которые могли использоваться для угрозы судоходству в Ормузе. Вместе с тем независимого подтверждения всех деталей этой операции, включая конкретные пораженные объекты и масштаб ущерба, пока нет.

В ответ на американские удары КСИР заявил о запуске шести беспилотников по радиолокационной системе ПВО США на авиабазе Аль-Риффа в Бахрейне. Бахрейн объявил о перехвате воздушных целей и включил сирены воздушной тревоги. Это был второй подобный инцидент за три дня: 13 ноября КСИР также заявлял об уничтожении американского радара раннего предупреждения в Бахрейне, однако Центком тогда опроверг эту информацию, сообщив, что американские силы сбили два беспилотника без какого-либо ущерба.

Таким образом, стороны вновь перешли от преимущественно экономического и военно-морского противостояния к точечному применению силы. Пока масштабы ударов несопоставимы с первоначальной фазой войны, однако география столкновений и характер целей указывают на ухудшение ситуации.

Какая сейчас ситуация в Ормузском проливе?

Ситуация в Ормузском проливе остается главным источником нестабильности на мировых энергетических рынках. За последние дни более 6 танкеров подорвались на морских минах после попытки пройти через пролив с отключенными системами навигации. Иранские военные заявляют, что пролив "закрыт и останется закрытым до тех пор, пока ИРИ считает это необходимым".

В том числе 16 ноября КСИР заявил о подрыве двух нефтяных танкеров на морских минах в южном коридоре пролива. Согласно заявлению иранской стороны, суда пытались пройти по "американскому" маршруту. Взрывы были настолько мощными, что, по утверждению КСИР, на несколько часов осветили небо над проливом. В этот понедельник КСИР также заявил о захвате американского военного беспилотника MQM-170 к югу от Кешма. По утверждению иранской стороны, это уже четвертый аппарат такого типа, захваченный в целости, и восьмой беспилотник, посаженный или сбитый силами ПВО КСИР в районе Ормуза.

Американская сторона, в свою очередь, утверждает, что военно-морские силы США обеспечивают безопасность судоходства и якобы очистили основные маршруты от мин, а также сопровождают коммерческие суда. Однако страховые компании резко повысили ставки для проходов через пролив или вовсе отказываются от покрытия таких рейсов. Несмотря на заявления Центком о том, что тысячи судов пересекли пролив при поддержке США, объемы трафика остаются значительно ниже довоенного уровня.

Что происходит между США и Ираном сейчас?

Дипломатические усилия, в которых ключевую роль играют Катар и Пакистан, пока не привели к прорыву. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США "не нужна сделка с Ираном", а его администрация ужесточила санкции и создала оперативную группу "Железные врата" для блокирования наземных маршрутов снабжения Ирана через Каспий и соседние страны.

Ранее Иран передал через посредников список из семи условий, которые Тегеран считает обязательными для прекращения огня. Среди них - снятие морской блокады и односторонних санкций, размораживание иранских активов, вывод дополнительных американских сил, развернутых после начала войны, гарантии безопасного прохода судов через Ормуз и прекращение боевых действий на всех фронтах. Вашингтон, однако, отказывается принимать эти условия в качестве предварительного шага.

Администрация Трампа настаивает на том, что соглашение по судоходству и прекращению огня должно быть увязано с урегулированием ядерного вопроса. Тегеран, в свою очередь, отказывается вести переговоры по ядерной программе под военным давлением, что делает компромисс плохо достижимым в нынешних условиях.

13 ноября МАГАТЭ сообщило, что Иран уведомил агентство о невозможности продолжения разговоров о ядерном надзоре до тех пор, пока страна находится под угрозой военных ударов. Тегеран обосновал это "чередой постоянных угроз" со стороны президента США, включая угрозы нанести удары по ядерным объектам. 16 ноября иранские официальные лица подтвердили, что инспекторы МАГАТЭ не получат доступа к поврежденным ядерным объектам до окончания войны и выполнения условий, выдвинутых ИРИ.

Представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи заявил, что удары по американским объектам в соседних странах остаются "исключительно оборонительными", поскольку территории этих государств используются для агрессии против Ирана. При этом он подчеркнул, что Иран не имеет территориальных претензий к своим соседям. Кроме того, иранская сторона обвинила Израиль в ведении скоординированной дезинформационной кампании с целью фабрикации угрозы и получения общественной поддержки на Западе для эскалации конфликта.

Что значит отстранение Вэнса от иранского досье?

Политическая конфигурация внутри США претерпела некоторые изменения после промежуточных выборов, на которых победу одержала Демократическая партия. Иранский вопрос стал источником заметных разногласий внутри американской администрации. Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее участвовал в переговорах с Тегераном и выступал за дипломатическое завершение войны. После поражения республиканцев на промежуточных выборах он связал электоральные потери партии в том числе с последствиями конфликта.

Трамп, комментируя результаты, отстранил Вэнса от участия в иранских переговорах, поручив ему сосредоточиться на расследовании предполагаемых фальсификаций и коррупции в управляемых демократами регионах. Это посылает Тегерану дополнительный сигнал о том, что переговоры не являются приоритетом для Белого дома. Иранские официальные лица, комментируя этот шаг, отметили, что это лишь подтверждает отсутствие серьезных намерений у американской администрации.

Для Вашингтона конфликт становится все более серьезной внутриполитической проблемой после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Новый состав Конгресса начнет работу в начале января. Демократы намерены использовать контроль над Конгрессом для усиления надзора за действиями Белого дома, проверки военных расходов и ограничения возможности продолжать длительную операцию без достаточного законодательного и финансового обоснования. Особое значение будут иметь утверждение оборонного бюджета и рассмотрение резолюций, ограничивающих военные полномочия президента.

Важным элементом стал проект оборонного бюджета на 2027 финансовый год в $1,15 трлн. Этот документ, по мнению его критиков, создает непрозрачный канал для передачи американских технологий и средств израильским компаниям, минуя надзор Конгресса, и ставит Израиль в привилегированное положение, превосходящее даже статус некоторых союзников США по НАТО. Ряд демократов призывают руководство партии использовать процедуру филибастера для блокирования проекта до тех пор, пока определенные положения не будут из него удалены. Поскольку для принятия закона в Сенате требуется 60 голосов, демократы обладают достаточным влиянием, чтобы затянуть процесс, особенно в условиях приближающегося крайнего срока временного финансирования 11 декабря.

Возобновится ли война между США и Ираном?

Вероятность возвращения к крупномасштабным боевым действиям остается высокой, хотя для Трампа новая крупная операция сопряжена с нежелательными политическими и экономическими рисками. Поражение республиканцев на выборах, рост цен и отсутствие понятной стратегии завершения войны делают дальнейшую эскалацию менее привлекательной. Но атаки последних дней и угроза судоходству создают условия для новых столкновений.

Пока Вашингтон рассчитывают добиться результата посредством блокады и военного превосходства, Тегеран не намерен отказываться от своих требований под давлением и продолжает использовать возможности асимметричного ответа. Наиболее вероятная перспектива - продолжение ограниченных военных столкновений и экономического давления при сохранении риска перехода к более масштабной войне. В таких условиях любой инцидент с серьезным ущербом может стать спусковым крючком.