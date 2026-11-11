Власти Ткуарчалского района Абхазии приняли решение встретить гостей республики, которые приедут отдыхать на новогодние каникулы, зимними аттракционами и фестиалем в честь самого популярного абхазского цитруса.

Нынешней зимой российских путешественников, которые планируют провести новогодние праздники на курортах Абхазии, будут ждать зимние аттракционы – они заработают в Ткуарчалском районе, рассказал министр туризма страны Астамур Логуа.

"Сюрприз для гостей города и жителей Абхазии готовят местные предприниматели. Выше акармарских водопадов организуют аттракционы, в том числе каток и небольшое кафе. Также в новогодние праздники туристы смогут побывать на фестивале "Мандарин""

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В зависимости от погоды работать будут и популярные туристические локации, такие как озеро Рица и Новоафонская пещера, добавил министр, передает Sputnik Абхазия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в уходящем 2026 году Абхазия может принять 2 млн отдыхающих –такой прогноз по туристическому потоку предоставил Астамур Логуа. Он уточнил, что за период с января по сентябрь нынешнего года включительно в Абхазии отдохнули 1,8 млн человек. За весь 2025 год поток туристов составил 1,9 млн человек.