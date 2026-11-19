Президент США назвал условие, при котором он готов будет возобновить удары по Ирану. Он допустил, что атаки могут возобновиться в начале следующего года.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления атак на Иран. Об этом он сам сообщил в интервью американским СМИ.

Глава Белого дома отметил, что может пойти на этот шаг при отсутствия соглашения с Исламской Республикой, передает Fox News.

По словам Дональда Трампа, американская армия может начать наносить удары по Ирану после Нового года. Он добавил, что переговоры по-прежнему продолжаются, однако представители Исламской Республики стали проявлять больше агрессии в своих высказываниях и пытаются затянуть переговорный процесс.

"Они постоянно разговаривают, все, что делают – это разговаривают, но это все чушь"

– президент США

Ранее на этой неделе глава Белого дома сообщил, что не будет торопиться с решением о возобновлении операции против Ирана