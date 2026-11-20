Президент Грузии подписал указ о помиловании свыше 230 человек. Большая часть из них отбывала наказание в виде лишения свободы.

В Грузии по случаю Дня святого Георгия помилованы 232 человека. Об этом сказано в заявлении, распространенном администрацией президента страны.

Указ о помиловании подписал президент Грузии Михаил Кавелашвили.

Помилование затронуло 216 человек, которые отбывают наказание за решеткой, и еще 16 граждан, которых суд признал виновными, но не стал лишать их свободы и назначил более легкие меры наказания.

В администрации президента отметили, что президент при реализации предоставленных ему Конституцией исключительных полномочий руководствуется принципами гуманизма и госинтересами.