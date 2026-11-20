Сегодня Верхний Ларс и Военно-Грузинская дорога снова открыты для транспорта, включая большегрузы. Меняйло сообщил, что проезда со стороны РФ ожидают около 1600 грузовиков.

В понедельник утром для всех видов транспорты открыты Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль, поделился глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Верхний Ларс открыт.

"В электронной очереди – 976 большегрузов, еще 632 ждут на стоянках"

– Сергей Меняйло

Отметим, что накануне Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузов на выезд из России. Электронная очередь насчитывала 1116 фур, на стоянках ожидали 764.

На въезд из Грузии проезд открыт со вчерашнего дня – в субботу и утром воскресенья действовали ограничения.