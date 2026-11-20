В Казахстане с начала года на 51% увеличился объем производства фармацевтических продуктов. Основной рост связан с производством лекарств.

За десять месяцев в Казахстане значительно вырос объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, следует из данных Бюро национальной статистики.

Объем фармпроизводства в республике достиг 187,67 млрд тенге ($418,23 млн), при этом физический объем выпуска с начала года возрос на 50,9%.

Больше всего выросло производство лекарственных средств – на 170,46 млрд тенге ($379,88 млн), что на 21,1% больше, чем за те же десять месяцев прошлого года. На лекарственные средства приходится более 90% общего объема производства фармацевтической отрасли Казахстана.

Выпуск других фармацевтических препаратов прибавил 8,5% и составил 10,63 млрд тенге ($23,69 млн).