Казахстан достиг самого высокого роста производства за последние 25 лет, заявил сегодня на правительственном часе в парламенте страны глава министерства промышленности и строительства страны.

За последние три года Казахстану удалось добиться роста объема производства на 14,5%, а инвестиции в промышленный сектор удвоились, достигнув 3 трлн тенге ($6,6 млрд), заявил сегодня на правительственном часе в Курултае (парламенте страны) глава Минпромстроя Ерсайын Нагаспаев.

При этом третий год подряд доля обрабатывающей промышленности в ВВП Казахстана превышает долю горнодобывающей промышленности, а только за 10 месяцев текущего 2026 года рост производства составил 9,3%, что стало самым высоким показателем за последние 25 лет, отметил министр, передает Sputnik Казахстан

"До конца 2029 года планируется в два раза увеличить объемы переработки меди, алюминия и цинка, свинца – на 14%"

- Ерсайын Нагаспаев

Около 40% объема обрабатывающей промышленности приходится на металлургию, столько же – на автомобилестроение, при этом власти уделяют особое внимание локализации и выпуску автокомпонентов внутри страны, отметил министр.

Еще один важный момент – производство в стране развивается не только в традиционно сформировавшихся локальных центрах, но и в регионах: до конца текущего 2026 года в Костанае заработает новый завод автокомпонентов, а в Алматы будет налажено производство автомобильной электропроводки и элементов тормозной и топливной систем автомобилей, добавил Ерсайын Нагаспаев.

Общий объем производства в машиностроении за три года увеличился на 22,4% и достиг 5,8 трлн тенге ($12,8 млрд), заключил министр.