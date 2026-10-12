Авиакомпания Flydubai возобновляет авиарейсы в города Израиля, которые не выполнялись два месяца после ЧП на борту ее самолета, случившегося 30 сентября.

Попасть в Израиль в скором времени снова можно будет рейсами авиакомпании Flydubai, соответствующее сообщение распространил 12-й канал израильского телевидения.

В нем отмечается, что полеты будут совершаться начиная с первых дней декабря.

Согласно опубликованной информации, сегодня в Минтрансе Израиля было проведено совещание, посвященное вопросам, связанным с возвращением Flydubai в Израиль. По данным телеканала, число рейсов не вернется к прежнему уровню и в итоге достигнет лишь 42 в неделю.

Напомним, что 30 сентября самолет Flydubai, направлявшийся из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в аэропорту Табука из-за нападения второго пилота на командира экипажа. Оба они были ранены.