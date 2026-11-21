Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства заявил о том, что власти страны позитивно оценивают отсутствие территориальных претензий к АР, которое нашло отражение в проекте новой армянской конституции.

Азербайджан высоко оценивает содержание проекта новой конституции Армении, такое заявление сделал глава МИД республики Джейхун Байрамов.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни в Баку.

В частности, он отметил, что власти Азербайджана позитивно восприняли отсутствие территориальных претензий к стране в проекте нового документа.

"Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян представил для общественных обсуждений текст новой конституции. Для Азербайджана важен только один вопрос: в действующей конституции содержатся территориальные претензии к нашей стране. Нас интересует исключительно то, чтобы подобных положений в новой конституции не было"

– Джейхун Байрамов

Он отметил, что из публично представленной информации следует, что в предлагаемом тексте новой конституции подобные положения отсутствуют.

"Мы оцениваем это как весьма позитивное развитие событий. Когда именно этот процесс завершится в Армении – вопрос, который относится к компетенции руководства и общества этой страны"

– Джейхун Байрамов

Вместе с тем, глава МИД обозначил, что смена конституции – это внутреннее дело Армении.

Он добавил, что Баку будет ожидать дальнейшего развития событий для продолжения диалога с Ереваном.

После решения этого вопроса дополнительных препятствий для подписания уже парафированного мирного соглашения не останется, заверил Байрамов.