Азербайджан высоко оценивает содержание проекта новой конституции Армении, такое заявление сделал глава МИД республики Джейхун Байрамов.
Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни в Баку.
В частности, он отметил, что власти Азербайджана позитивно восприняли отсутствие территориальных претензий к стране в проекте нового документа.
"Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян представил для общественных обсуждений текст новой конституции. Для Азербайджана важен только один вопрос: в действующей конституции содержатся территориальные претензии к нашей стране. Нас интересует исключительно то, чтобы подобных положений в новой конституции не было"
– Джейхун Байрамов
Он отметил, что из публично представленной информации следует, что в предлагаемом тексте новой конституции подобные положения отсутствуют.
"Мы оцениваем это как весьма позитивное развитие событий. Когда именно этот процесс завершится в Армении – вопрос, который относится к компетенции руководства и общества этой страны"
– Джейхун Байрамов
Вместе с тем, глава МИД обозначил, что смена конституции – это внутреннее дело Армении.
Он добавил, что Баку будет ожидать дальнейшего развития событий для продолжения диалога с Ереваном.
После решения этого вопроса дополнительных препятствий для подписания уже парафированного мирного соглашения не останется, заверил Байрамов.