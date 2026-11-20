Азербайджан начнет разработку критически важного сырья в Африке: меморандум о сотрудничестве в этом направлении подписан с Италией.

Баку и Рим подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с третьими странами в сфере критического сырья. Одним из перспективных направлений сотрудничества станет Африка, заявил глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Сегодня будет подписан аналогичный меморандум о взаимопонимании по взаимодействию с третьими странами. Документ предусматривает определение совместных проектов в регионах Кавказа, Центральной Азии и Африки, а также интеграцию сырья в промышленные цепочки поставок Италии и Европы с использованием региональных логистических возможностей Азербайджана, включая Средний коридор"

– Микаил Джаббаров

Азербайджан совместно с Италией займется проектами в области горнорудной и металлургической промышленности. Документ станет нормативной базой для инвестиций в эти сферы.

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Баку и Рим создадут совместные предприятия по критически важным материалам в Африке и других регионах мира. Это позволит снизить затраты на сырье.

По словам Таяни, страны за последние годы значительно продвинули партнерство. В этом контексте большую роль сыграли визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию, а также визиты президента Италии Серджо Маттареллы и премьер-министра Джорджи Мелони в Баку.

Баку и Рим подписали семь документов о развитии партнерства между компаниями и государственными структурами в рамках Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в столице АР.