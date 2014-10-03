Специалисты Музея естественной истории Абу-Даби совершили научное открытие: на острове Шувейхат обнаружены останки ранее неизвестного вида древних хищных млекопитающих.

Палеонтологи обнаружили на острове Шувейхат в эмирате Абу-Даби (ОАЭ) останки ранее неизвестного вида древнего хищного млекопитающего, пишет газета The National.

Отмечается, что новый род и вид получил научное название Promegaviverra abudhabiensis, в честь места обнаружения.

По данным ученым, предположительно, данный хищник обитал на этой территории около 7 млн лет назад.

Научное открытие сделали специалисты Музея естественной истории Абу-Даби совместно с палеонтологом из Мадридского университета Комплутенсе Альберто Валенсиано.

"Мы провели специальный анализ, чтобы выяснить его родственные связи с другими виверровыми, и пришли к выводу, что это новый род и новый вид"

– Альберто Валенсиано

По его словам, для определения вида животного использовали цифровую 3D-модель найденного фрагмента челюсти, которую направили коллеги из ОАЭ.

Ученые считают, что хищник весил не менее 20 кг, он принадлежал к семейству виверровых подотряда кошкообразных.

Как рассказал испанский палеонтолог, это млекопитающее является первым представителем этого семейства, обнаруженным на Аравийском полуострове.

Ожидаемо, данные останки станут частью экспозиции Музея естественной истории.

Весной следующего года на острове Шувейхат будет проведен новый этап полевых работ.