CNN: количество нападений на коммерческие суда в Ормузском проливе со стороны Ирана достигло самого высокого уровня с начала конфликта в регионе.

Частота и количество иранских атак в Ормузском проливе достигли самых больших значений за все время конфликта США и Исламской Республики, передает телеканал CNN, ссылаясь на сведения о морских инцидентах.

В материале отмечается, что с начала ноября было совершено уже 22 атаки – это второй по величине показатель с начала войны.

Данные статистики охватывают зону, которая распространяется на Ормузский пролив, Персидский залив и Оманский залив.

Также, согласно Управлению морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO), в октябре общее количество атак впервые с начала конфликта превысило 30.

Кроме того, об этом же сообщила Международная морская организация (IMO), в прошлом месяце в регионе в среднем происходило около 10 нападений в месяц.

CNN подчеркивает, что Ормузский пролив в настоящее время является территорией " за которую идет ожесточенная борьба, а нападения на суда препятствуют транспортировке нефти и газа и приводят к глобальным экономическим последствиям".

Телеканал также сообщил, что Тегеран стремится восстановить контроль над проливом по причине снижения своих внутренних доходов на фоне падения мировых цен на нефть.

Как считают источники, именно поэтому Иран усиливает атаки в Ормузе, для того, чтобы добиться уступок от Вашингтона.