К середине 2027 года в Свободной экономической зоне "Алят" в Азербайджане завершат строительство аэропорта.

Строительство аэропорта в Свободной экономической зоне (СЭЗ) "Алят" планируется завершить к середине 2027 года. Об этом заявил председатель правления СЭЗ "Алят" Валех Алескеров на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

Отмечается, что договоренность о создании аэропорта и логистической инфраструктуры на территории СЭЗ достигнута с грузовой авиакомпанией Silk Way Airlines.

"Уполномоченный орган экономической зоны выделил под этот проект 750 га земли. Строительство аэропорта будет завершено не позднее середины 2027 года, и в следующем году аэропорт уже будет открыт для международных перевозок. На начальном этапе пропускная способность аэропорта составит 500 тыс тонн в год. Планируется увеличить этот показатель до 2 млн тонн"

- Валех Алескеров

Он подчеркнул, что работы на участке площадью 60 га в СЭЗ "Алят" в рамках первого этапа развития инфраструктуры завершились в июне 2023 года, и с этого времени ведется работа по привлечению инвесторов.

По его словам, на территории СЭЗ планируют создать дата-центры: для одного проекта с участием иностранных инвесторов уже выделили 11,5 га со стартом работ в ближайшие один-два месяца, а размещение еще двух находится в проработке.

Кроме того, как сообщил председатель правления СЭЗ, для тяжелой промышленности осваивают участок площадью 366 га, где китайская компания планирует перерабатывать нефтяной кокс и выпускать коксовые аноды для расширения алюминиевой отрасли Азербайджана.