С начала уборочной кампании в садах Карачаево-Черкесии, которая еще продолжается, уже собран рекордный урожай яблок – почти 30 тысяч тонн, которые будут всю зиму поставляться в магазины по всей России.

Нынешней зимой на прилавках российских магазинов будут в изобилии яблоки из Карачаево-Черкесии – садоводы республики доложили о их рекордном урожае. Уже собрано больше 27 тыс т, что почти на 20% больше всего прошлогоднего урожая, при этом уборочная кампания в яблоневых садах республики еще не закончена.

"Поставки яблок уже налажены в Москву и другие регионы России. Кроме того, в республике из местного сырья производится натуральный сок. Продукция реализуется в продуктовых магазинах и точках прямых продаж"

- глава региона Рашид Темрезов

Скорее всего, урожай превысит 30 тыс т – его еще нужно собрать урожай с 46 га садов, поэтому итоговые цифры будут еще выше. Сейчас главный вопрос садоводов – создание современной инфраструктуры хранения и сбыта готовой продукции, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Несмотря на то, что свежие яблоки уже в изобилии поставляются в кафе, гостиницы и санатории курортных зон Карачаево-Черкесии, останавливаться на достигнутом садоводы не собираются: сейчас ООО "Сады Карачаево-Черкесии" готовится к строительству крупного логистического хаба, который сможет вместить до 60 тыс т фруктов Это позволит не только сохранять урожай в идеальном состоянии, но и поставлять яблоки на прилавки российских магазинов круглый год, добавил Рашид Темрезов.