В России меньше всех зарабатывают жители Кавказа, Ингушетия заняла последнее место в рейтинге – там доход в среднем составляет 29 тыс рублей.

Составлен рейтинг на основе данных Росстата по доходам на душу населения в регионах России и тому, сколько фиксированных наборов товаров и услуг на эти средства могут приобрести жители.

В конце рейтинга оказались республики Северного Кавказа. Последнее, 85-е место – у Ингушетии, где среднедушевой доход по данным за второй квартал текущего года составляет 29,1 тыс рублей или 1,2 фиксированного набора товаров и услуг. При этом доходы выросли за год на 5,9%.

На соседней строчке разместилась Карачаево-Черкесия – 35,2 тыс рублей или 1,4 фиксированного набора товаров и услуг. Рост доходов за год 2,5%.

Ставрополье получило 82-ю строчку рейтинга, 43,8 тыс рублей (плюс 0,8% за год) – 1,6 фиксированного набора товаров и услуг.

Чечня заняла 78-е место, 48,2 тыс рублей на которые можно приобрести 1,9 фиксированного набора товаров и услуг. За год среднедушевой доход в республике вырос почти на 7%.

На 74-й строчке – Кабардино-Балкария, 51,5 тыс рублей ( плюс 4,9% за год), что позволяет приобрести 2 фиксированных набора.

Выше разместился Дагестан, 68-е место рейтинга, где на 48,8 тыс рублей (плюс 6,6% за год) можно позволить себе 2,1 фиксированного набора товаров и услуг.

Лидером СКФО стала Северная Осетия, она разместилась на 59-й строчке. Доходы, которые в среднем составляют 52,2 тыс рублей (плюс 1,9%), достаточны для оплаты 2,2 фиксированных набора товаров и услуг.

На другом конце рейтинга, с самыми большими доходами и возможностями, оказались традиционно такие регионы, как ЯНАО, Чукотка, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва. В этих регионах жителям с их зарплатами доступны 4-6 фиксированных набора товаров и услуг, следует из исследования РИА Новости.