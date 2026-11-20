В рамках проекта AZURE в Азербайджане стартовало строительство высоковольтной линии электропередачи напряжением 500 кВ и протяженностью более 200 км от Мингячевира до Навахи.

В Азербайджане началось строительство одной из крупнейших высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ и протяженностью 235 км. Об этом сообщили в ОАО "Азерэнержи".

Линию от Мингячевира до Навахи прокладывают в рамках второго этапа проекта по расширению использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) AZURE.

В компании отметили, что ЛЭП самого высокого в стране класса напряжения имеет стратегическое значение для расширения передающих возможностей энергосистемы, а также безопасной и надежной интеграции новых ВИЭ.

Проект сформирует 500-киловольтную кольцевую энергосхему для западных, центральных и восточных регионов Азербайджана, снизит потери при передаче энергии и расширит возможности регулирования частоты и баланса мощности.

На первом этапе проекта AZURE за счет средств ОАО "Азерэнержи" и госбюджета построили подстанцию "Узел зеленой энергии Навахи" напряжением 500/330 кВ и более 245 км ЛЭП: 500 кВ от Навахи до Абшерона и 330 кВ к солнечным электростанциям "Билясувар" и "Банка". Это позволило подключить обе станции к единой энергосистеме страны.

Второй этап AZURE реализуется при финансовой поддержке Всемирного банка. Помимо ЛЭП Мингячевир - Навахи, в ближайшее время начнется строительство трех ЛЭП 330 кВ в направлениях Алята, Абшерона и Гобу, а "Узел зеленой энергии Навахи" оснастят трансформаторами и реакторами.