Власти Северной Осетии объявили конкурс на реставрацию Суннитской мечети Владикавказа – здание начала прошлого века приведут в соответствие с современными требованиями к культовым сооружениям.

В столице Северной Осетии Владикавказе взялись за реставрацию одного из символов города – Суннитской мечети, раскинувшейся на левом берегу Терека и построенной еще в 1900—1908 годах XX столетия в арабском стиле. На ее восстановление из федерального бюджета выделят почтил 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Северной Осетии..

"Министерство культуры РФ объявило конкурс на поиск подрядчика, который займется восстановлением Суннитской мечети на улице Коцоева во Владикавказе. Максимальная стоимость контракта составит 959,5 млн рублей - средства поступят из федерального бюджета"

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Работа предстоит огромная: от корректировки проектной документации до полной реставрации памятника архитектуры федерального значения, построенного в стиле каирских мечетей и когда-то украшенного орнаментом и выполненными арабской вязью изречениями из Корана - в здании насчитывается более 300 художественных надписей, передает портал "Это Кавказ".

Еще одна непростая задача - адаптировать обновленное здание для современного использования с учетом значительно выросшего населения осетинской столицы. Все эти работы необходимо завершить до 29 июня 2029 года.