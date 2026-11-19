Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что власти ИРИ поддерживали диалог с РФ и КНР как накануне, так и по итогам саммита АТЭС.

Тегеран поддерживал связь с коллегами из Москвы и Пекина как до, так и после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

Как пишет агентство IRNA, об этом он сообщил в ходе общения с журналистами на брифинге, комментируя итоги саммита в Шэньчжэне.

"Мы контактировали с этими двумя странами и до, и после саммита, а также вели обсуждения через наши посольства"

– Эсмаил Багаи

По его словам, Россия и Китай – дружественные государства для Ирана, поэтому власти "поддерживают хорошие отношения с обеими странами".

В настоящее время Исламская Республика консультируется с РФ и КНР "по различным вопросам", отметил Багаи.

Однако, подчеркнул он, Иран "оставляет за собой право принимать любые решения для обеспечения национальных интересов, в том числе в вопросах ядерной энергетики".