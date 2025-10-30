Каков итог встречи Путина, Трампа и Си, что значит декларация России, США и Китая, что такое ядерный чемоданчик и как он работает, что значит появление ядерного чемоданчика РФ на саммите АТЭС, насколько велик ядерный арсенал стран мира в 2026 году, а также почему Китай не хочет присоединяться к договору о контроле над ядерными вооружениями?

Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шэньчжэне завершилась принятием совместной декларации в поддержку мира. Главным результатом переговоров в контексте международной безопасности стала договоренность трех крупнейших ядерных держав провести диалог по снижению ядерных рисков. Особое внимание при этом привлекло появление на саммите российского ядерного чемоданчика.

Встреча Путина, Трампа и Си - каков итог?

19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь прошла первая в истории трехсторонняя встреча глав РФ, США и Китая. Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита АТЭС. Как было подчеркнуто, три государства обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами и несут особую ответственность за сохранение стратегической стабильности.

Центральное место в повестке переговоров заняли вопросы международной безопасности, ядерного сдерживания, контроля над вооружениями и предотвращения дальнейшего распространения ядерного оружия. По итогам встречи лидеры приняли совместную декларацию “в поддержку мира". Итоговый документ оказался достаточно коротким и содержит четыре основных положения.

Что значит декларация России, США и Китая для ядерного сдерживания?

Совместная декларация охватывает несколько направлений международного сотрудничества:

Реформирование ООН. Россия, США и Китай как постоянные члены Совбеза ООН заявили о намерении способствовать более эффективной работе организации по реагированию на современные глобальные вызовы и поддержанию международного мира и безопасности; Энергетика. Три государства планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов, подтвердив значение стабильных поставок энергоресурсов для мировой экономики; Принцип государственного согласия и иммунитета государственных лиц. В документе подчеркивается, что МУС и аналогичные институты не должны злоупотреблять своей юрисдикцией; Ядерная безопасность.

Три лидера подтвердили принцип, согласно которому в ядерной войне нет победителей и ее нельзя развязывать, а также договорились проводить диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. При этом в документе нет положений о конкретном сокращении арсеналов. Не установлены количественные ограничения на боезаряды и средства их доставки, не предусмотрены сроки разоружения, взаимные инспекции или механизм проверки выполнения обязательств.

Важно различать три понятия: снижение ядерных рисков, предотвращение распространения ядерного оружия и сокращение уже существующих ядерных арсеналов.

Предотвращение распространения означает недопущение появления новых ядерных государств и передачи ядерного оружия другим субъектам.

Снижение рисков предполагает уменьшение вероятности ошибочного решения, случайного запуска, эскалации или ядерного конфликта.

Контроль над вооружениями непосредственно регулирует количество, состав, размещение и готовность существующих ядерных сил. В декларации зафиксировано намерение работать по первым двум направлениям, но не установлены обязательства по количественному сокращению арсеналов.

Что такое ядерный чемоданчик?

Ядерный чемоданчик - переносной защитный комплекс связи и управления, обеспечивающий главе государства возможность взаимодействовать с системой командования ядерными силами. Его назначение заключается не в запуске ракет, а в обеспечении передачи и подтверждения решений о возможном применении ядерного оружия. В упрощенном представлении ядерный чемоданчик часто изображают как устройство с кнопкой, нажатие которой якобы приводит к запуску межконтинентальных баллистических ракет. В действительности подобная картина не соответствует устройству современных систем ядерного командования.

Для применения стратегических ядерных вооружений необходима работа целого комплекса структур и технических средств:

систем раннего предупреждения о ракетном нападении;

защищенных каналов связи между высшим руководством и военным командованием;

центров управления стратегическими ядерными силами;

процедур идентификации и подтверждения полномочий;

военных подразделений, обеспечивающих исполнение полученных распоряжений.

Чемоданчик позволяет руководителю государства сохранять связь с этой системой даже в тех случаях, когда он находится за пределами защищенного командного центра. Именно поэтому его регулярно перевозят во время зарубежных визитов, международных саммитов, поездок по стране и других мероприятий. Смысл заключается в сохранении непрерывности управления ядерными силами при любых обстоятельствах. В условиях ядерного сдерживания это имеет принципиальное значение. Потенциальный противник должен учитывать, что даже после неожиданного нападения руководство другой страны может сохранить возможность передать приказ о нанесении ответного удара. Таким образом, ядерный чемоданчик одновременно является элементом системы управления вооружениями и инструментом обеспечения стратегического сдерживания.

Как работает ядерный чемоданчик?

Глава государства может находиться в самолете, в гостинице, на международной конференции, при этом система ядерного командования должна оставаться работоспособной. Именно для решения этой задачи используется переносной комплекс связи. Он позволяет руководителю страны получать необходимую информацию, взаимодействовать с военными структурами и передавать распоряжения в рамках установленных процедур. Особенно важна такая возможность в ситуации, когда время на принятие решения ограничено.

При обнаружении признаков возможного ракетного нападения военное командование должно оперативно установить характер угрозы, оценить достоверность информации и представить политическому руководству варианты действий. В этом процессе участвуют значительно более масштабные системы, а постоянное сопровождение президента ядерным чемоданчиком необходимо не потому, что руководитель государства должен иметь возможность запускать ракеты из любой точки планеты, а потому, что система управления ядерными силами должна сохранять доступность и устойчивость при любом местонахождении главы государства.

Что значит появление ядерного чемоданчика РФ на саммите АТЭС?

Широкое распространение получили видеокадры с российским военнослужащим, сопровождавшим Владимира Путина с черным чемоданчиком. Запись была показана государственным телевидением РФ. На ней запечатлен морской офицер, следующий за президентом с небольшим черным кейсом. Корреспондент указал на чемоданчик и назвал его ядерным, что было подтверждено офицером. Его основное назначение связано с обеспечением защищенной связи и возможностью передачи командных решений. А публичная демонстрация подобного устройства напоминает участникам международных переговоров и мировой аудитории о том, что РФ обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

Чем российский ядерный чемоданчик отличается от американского?

РФ и США создали системы переносного ядерного командования в годы холодной войны. Однако их техническая организация и место в системах управления ВС различаются.

Американский чемоданчик - "ядерный футбольный мяч"

История американского ядерного чемоданчика восходит к администрации президента Дуайта Эйзенхауэра. В 1961 году Эйзенхауэр ознакомил избранного президента Джона Кеннеди с устройством и назначением такой системы перед передачей ему президентских полномочий. Впоследствии за комплексом закрепилось название Nuclear Football.

Американский чемоданчик постоянно сопровождает президента страны. Его переносит специальный военнослужащий, входящий в президентскую военную свиту. В материалах системы упоминаются документы, необходимые для действий в чрезвычайной ситуации, защищенные средства связи и информация о предусмотренных вариантах военного реагирования. При этом точный состав оборудования и действующие процедуры остаются засекреченными. Особое значение имеет карточка, известная под неофициальным названием "бисквит". Президент носит ее отдельно от чемоданчика. На карточке находятся индивидуальные коды, необходимые для подтверждения личности при передаче распоряжения о применении ядерного оружия.

В США право санкционировать применение ядерного оружия принадлежит президенту как верховному главнокомандующему. Он вправе консультироваться с министром обороны, председателем Объединенного комитета начальников штабов и другими высшими должностными лицами, однако согласие военного руководства или Конгресса не является обязательным условием президентского решения. После подтверждения полномочий и передачи соответствующего приказа его исполнение обеспечивается американской системой ядерного командования, управления и связи.

Российский ядерный чемоданчик - "Чегет"

Российская система "Чегет" входит в состав отечественного комплекса управления стратегическими ядерными силами. Она названа в честь горы Чегет на Кавказе. Переносные командные терминалы этой системы были введены в эксплуатацию в СССР в 1983 году. "Чегет" связан с российской автоматизированной системой управления стратегическими ядерными силами "Казбек". В открытых публикациях обычно описываются три таких терминала, закрепленные за президентом, министром обороны и начальником Генштаба.

Их назначение заключается в обеспечении взаимодействия высшего государственного и военного руководства с центральной системой командования. Российский президентский чемоданчик традиционно переносит сопровождающий главу государства военнослужащий, часто офицер ВМФ. При этом точные процедуры взаимодействия трех терминалов, подтверждения команд и передачи решений засекречены. Согласно российской ядерной доктрине, решение о применении ядерного оружия принимает президент РФ.

Насколько велик ядерный арсенал стран мира на 2026?

По июньским данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), совокупный мировой ядерный инвентарь в начале 2026 года составлял около 12 187 боезарядов. На долю России и США приходилось приблизительно 86% этого количества.

РФ располагает крупнейшим ядерным инвентарем в мире. Из 5420 боезарядов приблизительно 4400 входят в военный запас, из них 1796 считаются развернутыми;

Американский арсенал занимает второе место. Военный запас составляет около 3700 боезарядов, из них 1770 развернуты;

Китайский арсенал существенно меньше, однако продолжает увеличиваться. По оценкам SIPRI, с января 2025-го по январь 2026 года его размер вырос примерно с 600 до 620 боезарядов.

Почему Китай не хочет присоединяться к договору о контроле над ядерными вооружениями?

Главная причина заключается в неравенстве ядерных потенциалов. Пекин считает, что США и РФ, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны первыми сократить количество своих боезарядов. Такую позицию китайская сторона официально изложила в документах, представленных в рамках подготовки к очередному обзорному процессу по ДНЯО в апреле 2026 года. Китай указывает на то, что его ядерные силы значительно уступают американским и российским, поэтому требование одновременно установить для всех трех государств аналогичные ограничения на данном этапе не является справедливым. Есть и второй фактор - китайская ядерная доктрина: КНР заявляет о политике неприменения ядерного оружия первым.

Согласно позиции Пекина, ядерные силы необходимы прежде всего для ответного удара в случае ядерной агрессии. Поэтому КНР не заинтересована в соглашении, которое ограничило бы развитие ее ядерного потенциала, но не затронуло бы другие факторы стратегического баланса. К ним относятся американская противоракетная оборона, возможности высокоточного неядерного удара, развитие новых систем вооружений и космических средств наблюдения. Пекин также выступает против чрезмерно ограничительных процедур международного контроля, которые могли бы затронуть чувствительную информацию о состоянии китайских ядерных сил.

В результате Китай предпочитает сохранять стратегическую самостоятельность и не связывать себя одинаковыми количественными обязательствами с государствами, обладающими значительно большими арсеналами. Вместе с тем расширение китайских ядерных возможностей постепенно меняет международную стратегическую обстановку. Если ранее основная система двустороннего ядерного сдерживания строилась вокруг России и США, то теперь Вашингтон все чаще рассматривает свои ядерные возможности одновременно в контексте противостояния с двумя крупными ядерными державами.

Есть ли ядерные чемоданчики у других ядерных держав?

О наличии переносных ядерных чемоданчиков в других странах достоверных публичных сведений нет: