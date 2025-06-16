Ядерное оружие США: сколько, какое и где находится?

Дональд Трамп распорядился о передислокации двух ядерных подлодок США к регионам в непосредственной близости от России. Неизвестно, какие именно субмарины Трамп имел в виду, просто с ядерными двигателями или еще и с ядерными боеголовками, ведь и те, и другие стоят на вооружении страны. Каким еще ядерным оружием располагает Америка?

Когда США создали ядерное оружие?

Америка стала первой ядерной державой, создавшей атомную бомбу в июле 1945 года в рамках проекта ”Манхэттен”. Первое испытание под названием ”Тринити” прошло 16 июля, а через три недели, 6 и 9 августа американские атомные бомбы уничтожили японские города Хиросима и Нагасаки. С тех пор США активно развивают свою ядерную программу, не отказываясь от неё, несмотря на ограничивающие договорённости с другими странами.

Сколько у США ядерного оружия?

По данным ”Бюллетеня ученых-атомщиков” за 2025 год, ядерных боеголовок у США примерно 5177. По этому показателю США вторые после России. Из общего количество американских боеголовок:

задействовано - 1770

зарезервировано - 1930

списано - 1477

Из задействованных 1770 боезарядов:

970 - на подводных лодках;

400 - на МБР наземного базирования;

300 - на американских базах;

100 - на европейских базах.

1930 боеголовок хранятся как страховка на случай геополитических волнений.

Ядерная триада США

США одна из четырех стран в мире, обладающая полной ядерной триадой, наряду с Россией, Китаем и Индией. Ядерная триада включает три компонента: наземный, морской и воздушный ядерных, то есть боезарядами комплектуются МБР, подлодки и бомбардировщики.

Баллистические ракеты США

Эксплуатацией и запуском американских баллистических ракет (МБР) управляют ВВС страны. У них на балансе 400 активных пусковых установок (шахт) для МБР ”Минитмен” и 50 запасных на случай необходимости. Шахты ядерных ракет США расположены в следующих штатах:

Небраска, Колорадо, Вайоминг - 150 шахт

Северная Дакота - 150 шахт

Монтана - 150 шахт

Часть баллистических ракет несут по одной ядерной боеголовке, а часть - два или три автономных боезаряда. Всего их в распоряжении ВВС 800 единиц.

Атомные подводные лодки США

14 субмарин ”Огайо” составляют морской компонент ядерной триады США. 8 из них находятся в Тихом океане (база в Бангоре, штат Вашингтон), 6 развёрнуты в Атлантическом океане (база в Кингс-Бей, штат Джорджия). Все 14 атомных подлодок могут работать без техобслуживания до 2027 года.

Каждая из субмарин ”Огайо” может быть вооружена 20 баллистическими ракетами ”Трайдент II”, а вооружение всех подлодок составляет 280 ракет. Один ”Трайдент” способен нести до 8 ядерных боезарядов. Всего на морской компонент ядерной триады приходится около 1920 ядерных боезарядов, 950 развёрнуты и готовы к использованию.

Стратегические бомбардировщики США

У американских ВВС 19 бомбардировщиков B-2 и и 46 бомбардировщиков B-52H, составляющих воздушный компонент ядерной триады страны. B-2 способен нести до 16 ядерных бомб B61, а B-52H - до 20 крылатых ракет AGM-86. Стратегические бомбардировщики действуют с трёх баз:

в Северной Дакоте

Луизиане

и Миссури.

780 единиц ядерного оружия могут быть использованы с бомбардировщиков. 300 из них на авиабазах в трёх штатах, 480 - в хранилище в штате Нью-Мексико.

Тактическое ядерное оружие США

У Америки всего один вид тактического ядерного оружия: ядерные бомбы B61. 100 из них находятся в европейских странах:

в Италии (авиабазы Авиано и Геи)

Германии (авиабаза Бюхель)

Турции (авиабаза Инджирлик)

Бельгии (авиабаза Кляйне-Брогель).

Еще 100 бомб находится в резерве США для поддержки европейских союзников.