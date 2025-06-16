Вестник Кавказа

Ядерное оружие США: сколько, какое и где находится?

Ядерное оружие США: сколько, какое и где находится?
© Фото: United States Department of Energy
Дональд Трамп распорядился о передислокации двух ядерных подлодок США к регионам в непосредственной близости от России. Неизвестно, какие именно субмарины Трамп имел в виду,  просто с ядерными двигателями или еще и с ядерными боеголовками, ведь и те, и другие стоят на вооружении страны. Каким еще ядерным оружием располагает  Америка?

Когда США создали ядерное оружие? 

Америка стала первой ядерной державой, создавшей атомную бомбу в июле 1945 года в рамках проекта ”Манхэттен”. Первое испытание под названием ”Тринити” прошло 16 июля, а через три недели,  6 и 9 августа американские атомные бомбы уничтожили японские города Хиросима и Нагасаки. С тех пор США активно развивают свою ядерную программу, не отказываясь от неё, несмотря на ограничивающие договорённости с другими странами. 

Сколько у США ядерного оружия?

По данным ”Бюллетеня ученых-атомщиков” за 2025 год, ядерных боеголовок у США примерно 5177. По этому показателю США вторые после России. Из общего количество американских боеголовок: 

  • задействовано - 1770 
  • зарезервировано - 1930 
  • списано - 1477 

Из задействованных 1770 боезарядов: 

  • 970 - на подводных лодках;
  • 400 - на МБР наземного базирования;  
  • 300 - на американских базах; 
  • 100 - на европейских базах. 

1930 боеголовок хранятся как страховка на случай геополитических волнений. 

Ядерная триада США 

США одна из четырех стран в мире, обладающая полной ядерной триадой, наряду с Россией, Китаем и Индией. Ядерная триада включает три компонента: наземный, морской и воздушный ядерных, то есть боезарядами комплектуются МБР, подлодки и бомбардировщики. 

Баллистические ракеты США 

Эксплуатацией и запуском американских баллистических ракет (МБР) управляют ВВС страны. У них на балансе 400 активных  пусковых установок (шахт) для МБР ”Минитмен” и 50 запасных на случай необходимости. Шахты ядерных ракет США расположены в следующих штатах: 

  • Небраска, Колорадо, Вайоминг - 150 шахт 
  • Северная Дакота - 150 шахт 
  • Монтана - 150 шахт 

Часть баллистических ракет несут по одной ядерной боеголовке, а часть - два или три автономных боезаряда. Всего их в распоряжении ВВС 800 единиц. 

Атомные подводные лодки США 

14 субмарин ”Огайо” составляют морской компонент ядерной триады США. 8 из них находятся в Тихом океане (база в Бангоре, штат Вашингтон), 6 развёрнуты в Атлантическом океане (база в Кингс-Бей, штат Джорджия). Все 14 атомных подлодок могут работать без техобслуживания до 2027 года. 

Каждая из субмарин ”Огайо” может быть вооружена 20 баллистическими ракетами ”Трайдент II”, а вооружение всех подлодок составляет 280 ракет. Один ”Трайдент” способен нести до 8 ядерных боезарядов.  Всего на морской компонент ядерной триады приходится около 1920 ядерных боезарядов, 950  развёрнуты и готовы к использованию. 

Стратегические бомбардировщики США 

У американских ВВС 19 бомбардировщиков B-2 и и 46 бомбардировщиков B-52H, составляющих воздушный компонент ядерной триады страны. B-2 способен нести до 16 ядерных бомб B61, а B-52H - до 20 крылатых ракет AGM-86. Стратегические бомбардировщики действуют с трёх баз: 

  • в Северной Дакоте
  • Луизиане
  • и Миссури. 

780 единиц ядерного оружия могут быть использованы с бомбардировщиков. 300 из них на авиабазах в трёх штатах, 480 - в хранилище в штате Нью-Мексико. 

Тактическое ядерное оружие США

У Америки всего один вид тактического ядерного оружия: ядерные бомбы B61. 100 из них находятся в европейских странах:

  • в Италии (авиабазы Авиано и Геи)
  • Германии (авиабаза Бюхель)
  • Турции (авиабаза Инджирлик)
  • Бельгии (авиабаза Кляйне-Брогель).

Еще 100 бомб находится в резерве США для поддержки европейских союзников. 

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