Ядерное оружие США: сколько, какое и где находится?

Когда США создали ядерное оружие?
Америка стала первой ядерной державой, создавшей атомную бомбу в июле 1945 года в рамках проекта ”Манхэттен”. Первое испытание под названием ”Тринити” прошло 16 июля, а через три недели, 6 и 9 августа американские атомные бомбы уничтожили японские города Хиросима и Нагасаки. С тех пор США активно развивают свою ядерную программу, не отказываясь от неё, несмотря на ограничивающие договорённости с другими странами.
Сколько у США ядерного оружия?
По данным ”Бюллетеня ученых-атомщиков” за 2025 год, ядерных боеголовок у США примерно 5177. По этому показателю США вторые после России. Из общего количество американских боеголовок:
- задействовано - 1770
- зарезервировано - 1930
- списано - 1477
Из задействованных 1770 боезарядов:
- 970 - на подводных лодках;
- 400 - на МБР наземного базирования;
- 300 - на американских базах;
- 100 - на европейских базах.
1930 боеголовок хранятся как страховка на случай геополитических волнений.
Ядерная триада США
США одна из четырех стран в мире, обладающая полной ядерной триадой, наряду с Россией, Китаем и Индией. Ядерная триада включает три компонента: наземный, морской и воздушный ядерных, то есть боезарядами комплектуются МБР, подлодки и бомбардировщики.
Баллистические ракеты США
Эксплуатацией и запуском американских баллистических ракет (МБР) управляют ВВС страны. У них на балансе 400 активных пусковых установок (шахт) для МБР ”Минитмен” и 50 запасных на случай необходимости. Шахты ядерных ракет США расположены в следующих штатах:
- Небраска, Колорадо, Вайоминг - 150 шахт
- Северная Дакота - 150 шахт
- Монтана - 150 шахт
Часть баллистических ракет несут по одной ядерной боеголовке, а часть - два или три автономных боезаряда. Всего их в распоряжении ВВС 800 единиц.
Атомные подводные лодки США
14 субмарин ”Огайо” составляют морской компонент ядерной триады США. 8 из них находятся в Тихом океане (база в Бангоре, штат Вашингтон), 6 развёрнуты в Атлантическом океане (база в Кингс-Бей, штат Джорджия). Все 14 атомных подлодок могут работать без техобслуживания до 2027 года.
Каждая из субмарин ”Огайо” может быть вооружена 20 баллистическими ракетами ”Трайдент II”, а вооружение всех подлодок составляет 280 ракет. Один ”Трайдент” способен нести до 8 ядерных боезарядов. Всего на морской компонент ядерной триады приходится около 1920 ядерных боезарядов, 950 развёрнуты и готовы к использованию.
Стратегические бомбардировщики США
У американских ВВС 19 бомбардировщиков B-2 и и 46 бомбардировщиков B-52H, составляющих воздушный компонент ядерной триады страны. B-2 способен нести до 16 ядерных бомб B61, а B-52H - до 20 крылатых ракет AGM-86. Стратегические бомбардировщики действуют с трёх баз:
- в Северной Дакоте
- Луизиане
- и Миссури.
780 единиц ядерного оружия могут быть использованы с бомбардировщиков. 300 из них на авиабазах в трёх штатах, 480 - в хранилище в штате Нью-Мексико.
Тактическое ядерное оружие США
У Америки всего один вид тактического ядерного оружия: ядерные бомбы B61. 100 из них находятся в европейских странах:
- в Италии (авиабазы Авиано и Геи)
- Германии (авиабаза Бюхель)
- Турции (авиабаза Инджирлик)
- Бельгии (авиабаза Кляйне-Брогель).
Еще 100 бомб находится в резерве США для поддержки европейских союзников.