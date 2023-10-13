Есть ли у Израиля ядерное оружие: статус, история и стратегические дилеммы

Эскалация между Израилем и Ираном переросла в прямое военное противостояние, ставшее самым масштабным за всю историю конфликта между государствами. Расскажем, есть ли у Израиля ядерное оружие, сколько его, когда и как оно появилось, почему Израиль против ядерного оружия Ирана, каковы шансы использования ядерного оружия Израилем и входит ли Израиль в ДНЯО.

Израиль наносит удары по ядерным и военным объектам Ирана, стремясь ликвидировать его потенциал, в то время как Иран отвечает ракетными атаками, пытаясь ослабить израильскую оборону. Многие государства, включая Россию, призывают стороны к сдержанности в попытке сдержать конфликт через дипломатические каналы, опасаясь дестабилизации соседних территорий.

Сколько ядерного оружия у Израиля?

Эксперты традиционно причисляют Израиль к “ядерному клубу”, состоящему из стран, обладающих или обладавших ядерным оружием. При этом Израиль проводит политику "ядерной амбивалентности", официально не подтверждая и не опровергая наличие арсенала. Оценки международных экспертов свидетельствуют о следующих возможностях:

По данным Федерации американских ученых (FAS), Израиль располагает 90 ядерными боеголовками. О похожем числе говорят в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI).

Центр стратегических и международных исследований США (CSIS) указывает на более широкий разброс: 75-400 единиц, включая термоядерное оружие мегатонного класса. Но в основном эксперты сходятся во мнении, что ядерный арсенал Израиля не превышает 200 единиц.

Какое ядерное оружие есть у Израиля?

Считается, что Израиль обладает полноценной ядерной триадой, включающей стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты, а также атомные подводные ракетоносцы. Но официальную информацию Израиль не предоставлял.

Наземный компонент: трехступенчатые ракеты "Иерихон-3" (дальность от 4,8 тысяч км до 6,5-11,5 тысяч км в зависимости от массы), способные нести ядерные боеголовки. Стартовая масса - 29тысяч кг, полезная нагрузка 750-1300 кг.

Воздушный компонент: истребители F-15I Ra’am и F-16I Sufa могут быть модифицированы для доставки ядерных боеголовок (в крылатых ракетах Gabriel). Дальность - до 5750 км с дозаправкой в воздухе.

Морской компонент: подлодки класса "Дольфин" по некоторым данным могут быть оснащены крылатыми ракетами “Попай Турбо” (дальность 1,5 тысячи км) или модификациями “Гарпун” (250-280 км).

Когда у Израиля появилось ядерное оружие?

Программа стартовала в 1950-х годах под руководством премьер-министра Давида Бен-Гуриона и Шимона Переса.

С 1958 по 1964 год при участии Франции был построен ядерный исследовательский центр в Димоне (пустыня Негев). Официально заявленной целью были мирные исследования, мощность реактора составила 26 МВт, позже была увеличена до 150 МВт.

Еще один ядерный исследовательский центр Израиля был построен по договору с США и запущен в 1960 году - Нахаль Сорек близ Явне.

Считается, что Израиль могу создать ядерное оружие к 1970-м годам. В 1979 году могло быть проведено испытание в Индийском океане, возможно вместе с ЮАР. Политика "ядерной неопределенности" страны основана на формуле "Израиль не будет первым, кто введёт ядерное оружие на Ближний Восток". Однако угроза применения останавливает потенциальных агрессоров.

Почему Израиль против ядерного оружия Ирана?

Израиль рассматривает иранскую ядерную программу как экзистенциальную угрозу, особенно после майского сообщения о накоплении Ираном около 409 кг урана, обогащенного до 60%. Монополия Израиля на ядерное оружие считается элементом сдерживания в регионе, появление еще одного ядерного государства сделает конфликты более неуправляемыми.

Израиль применит ядерное оружие против Ирана?

Вероятность ядерного удара Израиля по Ирану крайне низка. Ядерный арсенал служит "последним аргументом" для предотвращения атак на Израиль. Пока конвенциональные силы справляются с угрозами, применение ЯО нецелесообразно. К тому же применение вызовет глобальные последствия, включая радиоактивное заражение региона, международное осуждение и возможное вовлечение других стран. Поэтому Израиль предпочитает точечные удары для замедления иранской программы.

Израиль и договор о нераспространении ядерного оружия

Израиль не подписал ДНЯО, что позволяет ему легально избегать инспекций МАГАТЭ. При этом Иран пока что остается в ДНЯО, 16 июня парламент страны назвал информацию о рассмотрении им законопроекта о выходе ИРИ из договора не соответствующей действительности.