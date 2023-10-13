Опубликовано: 13:36, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: правительство США

Подписание ДВЗЯИ состоялось в сентябре 1996 года в Нью-Йорке, однако по-прежнему не вступил в силу. Документ подписали 187 стран, 178 из которых провели ратификацию.

В Госдуме составили законопроект о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, слушания планируется провести после выходных. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин, что это будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор.

Когда был подписан Договор?

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года в Нью-Йорке, а с 24 сентября он был открыт для подписания. На сегодняшний день к Договору присоединились 187 государств, 178 их них провели процедуру ратификации. Документ в силу не вступил.

Из чего состоит ДВЗЯИ?

Договор состоит из преамбулы, 17 статей, двух приложений и протокола. Он запрещает государствам-участникам производить испытательные взрывы ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях.

«Участники настоящего Договора обязуются продолжать в духе доброй воли переговоры в отношении дальнейших мер в области разоружения в целях предотвращения гонки вооружений на дне морей и океанов и в его недрах»

- Статья V

При этом в договоре есть возможность вернуться к вопросу о разрешении проведения мирных ядерных взрывов, для этого потребуется принятие консенсусного решения конференции по обзору действия документа. Договор обладает бессрочным характером.

Кто подписал и кто не подписал?

Статья VIII Договора гласит, что каждая страна-участник имеет право выйти из него, если обязательства документа ставят под угрозу высшие интересы государства. О своем выходе страна сообщает за 3 месяца всем участникам ДВЗЯИ с СБ ООН.

«В таком уведомлении должно содержаться заявление об исключительных обстоятельствах, которые оно рассматривает как поставившие под угрозу его высшие интересы»

- Статья VIII

По состоянию на 2023 год Договор подписало 187 стран, в том числе 41 из 44, необходимых для вступления документа в силу. Свои подписи не поставили Индия, Пакистан и Северная Корея.

Ратификация

Процедуру ратификации Договора провели 178 стран, однако 8 из 44, необходимых для его вступления в силу, не ратифицировали документ. Помимо не подписавших ядерных стран, процедуру не выполнили Китай, США и Израиль.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия поставила свою подпись под договором 24 сентября 1996 года, но ратифицировала 30 июня 2000 года.

Несмотря на то, что вступления в силу Договора не состоялось, почти все «ядерные державы» ввели добровольные односторонние запреты на ядерные испытания. Последняя страна, которая ввела данный мораторий, - Северная Корея (2018 год). Израиль, не признающий наличия у него оружия, не объявил о таком запрете.