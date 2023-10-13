Опубликовано: 12:47, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полный текст Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, подписанный 187 государствами и ратифицированный 178 государствами.

Генассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и призвала все государства стать его участниками. Документ был открыт для подписания в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Публикуем полный текст Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который призван стать основным инструментом для прекращения испытаний ядерного оружия.

ПРЕАМБУЛА

Государства - участники настоящего Договора (ниже именуемые "государства-участники"),

приветствуя международные соглашения и другие позитивные меры последних лет в области ядерного разоружения, включая сокращения арсеналов ядерного оружия, а также в области предотвращения ядерного распространения во всех его аспектах,

подчеркивая важность полного и скорейшего осуществления таких соглашений и мер,

будучи убежденными, что нынешняя международная ситуация предоставляет возможность для принятия дальнейших эффективных мер по ядерному разоружению и против распространения ядерного оружия во всех его аспектах, и заявляя о своем намерении предпринять такие меры,

подчеркивая поэтому необходимость продолжения систематических и последовательных усилий по сокращению ядерного оружия на глобальном уровне с конечной целью ликвидации этого оружия, а также всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным международным контролем,

признавая, что прекращение всех испытательных взрывов ядерного оружия и всех других ядерных взрывов посредством ограничения разработки и качественного совершенствования ядерного оружия и прекращения разработки усовершенствованных новых типов ядерного оружия представляет собой эффективную меру ядерного разоружения и нераспространения во всех его аспектах,

признавая также, что прекращение всех таких ядерных взрывов тем самым станет существенным шагом в реализации систематического процесса с целью достижения ядерного разоружения,

будучи убежденными, что наиболее эффективным способом достижения прекращения ядерных испытаний является заключение универсального и поддающегося международному и эффективному контролю договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, что издавна является одной из наиболее приоритетных целей международного сообщества в области разоружения и нераспространения,

отмечая выраженные участниками Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года стремления достичь навсегда прекращения всех испытательных взрывов ядерного оружия,

отмечая также выраженные мнения о том, что настоящий Договор мог бы способствовать защите окружающей среды,

подтверждая цель обеспечения присоединения всех государств к настоящему Договору и его задачу эффективно способствовать предотвращению распространения ядерного оружия во всех его аспектах, процессу ядерного разоружения, а тем самым и укреплению международного мира и безопасности,

согласились о нижеследующем:

Статья I

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем. Каждое государство-участник обязуется далее воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва.

Статья II

ОРГАНИЗАЦИЯ



А. Общие положения

Государства-участники настоящим учреждают Организацию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ниже именуемую "Организация") для достижения объекта и цели настоящего Договора, обеспечения осуществления его положений, включая положения по международному контролю за его соблюдением, а также для обеспечения форума для консультаций и сотрудничества между государствами-участниками. Членами Организации являются все государства-участники. Государство-участник не лишается своего членства в Организации. Местопребыванием Организации является Вена, Австрийская Республика. В качестве органов Организации настоящим учреждаются: Конференция государств-участников, Исполнительный совет и Технический секретариат, который включает Международный центр данных. Каждое государство-участник сотрудничает с Организацией в выполнении ею своих функций в соответствии с настоящим Договором. Государства-участники проводят консультации непосредственно между собой или через Организацию либо посредством других соответствующих международных процедур, включая процедуры в рамках Организации Объединенных Наций и в соответствии с ее Уставом, по любому вопросу, который может быть поднят в связи с объектом и целью или осуществлением положений настоящего Договора. Организация проводит свою деятельность по контролю, предусмотренную по настоящему Договору, как можно менее проникающим образом, совместимым со своевременным и эффективным достижением целей такой деятельности. Она запрашивает только ту информацию и те данные, которые необходимы для выполнения ее обязанностей по настоящему Договору. Она принимает все меры предосторожности для защиты конфиденциальности информации о гражданской и военной деятельности и объектах, которая становится ей известной при осуществлении настоящего Договора, и, в частности, соблюдает положения о конфиденциальности, изложенные в настоящем Договоре. Каждое государство-участник рассматривает в качестве конфиденциальных информацию и данные, которые оно получает на доверительной основе от Организации в связи с осуществлением настоящего Договора, и устанавливает особый режим обращения с такой информацией и такими данными. Оно рассматривает такую информацию и такие данные исключительно в связи со своими правами и обязанностями по настоящему Договору. Организация как самостоятельное учреждение стремится в соответствующих случаях использовать существующие специальные знания, а также средства и достичь максимальной эффективности с точки зрения затрат путем договоренностей на основе сотрудничества с другими международными организациями, такими как Международное агентство по атомной энергии. Такие договоренности, за исключением тех из них, которые имеют незначительный и обычный коммерческий и контрактный характер, излагаются в соглашениях, подлежащих представлению на одобрение Конференции государств-участников. Расходы на деятельность Организации покрываются государствами-участниками ежегодно в соответствии со шкалой взносов Организации Объединенных Наций, скорректированной с учетом различий в членском составе Организации Объединенных Наций и Организации. Финансовые взносы государств-участников в Подготовительную комиссию соответствующим образом вычитаются из их взносов в регулярный бюджет. Член Организации, за которым числится задолженность по уплате Организации его начисленного взноса, не имеет права голоса в Организации, если сумма его задолженности составляет или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года. Конференция государств-участников может, тем не менее, разрешить такому члену участвовать в голосовании, если она удостоверится, что неплатеж произошел по не зависящим от такого члена обстоятельствам.

В. Конференция государств-участников

Состав, процедуры и принятие решений

12. Конференция государств-участников (ниже именуемая "Конференция") состоит из всех государств-участников. Каждое государство-участник имеет на Конференции одного представителя, которого могут сопровождать заместители и советники.

13. Первоначальная сессия Конференции созывается депозитарием не позднее чем через 30 дней после вступления в силу настоящего Договора.

14. Конференция собирается на очередные сессии, которые проводятся ежегодно, если только она не примет иное решение.

15. Специальная сессия Конференции созывается:

а) по решению Конференции;

b) по запросу Исполнительного совета; или

с) по запросу любого государства-участника, который поддерживает большинство государств-участников.

Специальная сессия созывается не позднее чем через 30 дней после решения Конференции, запроса Исполнительного совета или получения необходимой поддержки, если только в решении или запросе не указано иное.

16. Конференция может также созываться в форме Конференции по рассмотрению поправок в соответствии со статьей VII.

17. Конференция может также созываться в форме Конференции по рассмотрению действия Договора в соответствии со статьей VIII.

18. Сессии проводятся по местопребыванию Организации, если Конференция не примет иное решение.

19. Конференция принимает свои правила процедуры. В начале каждой сессии она избирает своего Председателя и других необходимых должностных лиц. Они пребывают в должности до избрания нового Председателя и других должностных лиц на следующей сессии.

20. Большинство государств-участников образует кворум.

21. Каждое государство-участник имеет один голос.

22. Конференция принимает решения по процедурным вопросам большинством членов, присутствующих и участвующих в голосовании. Решения по вопросам существа по мере возможности принимаются консенсусом. Если при вынесении проблемы на решение консенсуса достичь не удается. Председатель Конференции на 24 часа откладывает всякое голосование и в этот период отсрочки прилагает все усилия для содействия достижению консенсуса и до окончания этого периода представляет Конференции доклад. Если по истечении 24 часов достижение консенсуса оказывается невозможным, Конференция принимает решение большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании членов, если только в настоящем Договоре не указано иное. Когда возникает спор относительно того, является ли тот или иной вопрос вопросом существа, этот вопрос считается вопросом существа, если только не будет принято иное решение большинством, требуемым для принятия решений по вопросам существа.

23. При осуществлении своей функции по пункту 26 к) Конференция принимает решение добавить любое государство в список государств, содержащийся в Приложении 1 к настоящему Договору, в соответствии с процедурой принятия решений по вопросам существа, изложенной в пункте 22. Независимо от пункта 22 Конференция принимает решения относительно любого другого изменения в Приложении 1 к настоящему Договору консенсусом.

Полномочия и функции

24. Конференция является главным органом Организации. Она рассматривает любые вопросы, темы или проблемы в рамках сферы действия настоящего Договора, включая те из них, которые касаются полномочий и функций Исполнительного совета и Технического секретариата, в соответствии с настоящим Договором. Она может давать рекомендации и принимать решения по любым вопросам, темам или проблемам в рамках сферы действия настоящего Договора, которые поднимаются каким-либо государством-участником или доводятся до ее сведения Исполнительным советом.

25. Конференция надзирает за осуществлением и рассматривает соблюдение настоящего Договора и принимает меры для содействия реализации его объекта и цели. Она также осуществляет надзор за деятельностью Исполнительного совета и Технического секретариата и может устанавливать для любого из них руководящие принципы в отношении осуществления ими своих функций.

26. Конференция:

а) рассматривает и принимает доклад Организации об осуществлении настоящего Договора и ежегодную программу и годовой бюджет Организации, представляемые Исполнительным советом, а также рассматривает другие доклады;

b) принимает решения относительно шкалы финансовых взносов, выплачиваемых государствами-участниками в соответствии с пунктом 9;

с) избирает членов Исполнительного совета;

d) назначает Генерального директора Технического секретариата (ниже именуемого "Генеральный директор");

е) рассматривает и утверждает правила процедуры Исполнительного совета, представляемые последним;

f) осуществляет рассмотрение и обзор научно-технических достижений, которые могли бы сказаться на действии настоящего Договора. В этой связи Конференция может поручить Генеральному директору учредить Научно-консультативный совет, с тем чтобы дать ему или ей возможность при выполнении им или ею своих функций предоставлять Конференции, Исполнительному совету или государствам-участникам специализированные консультации в областях науки и техники, которые имеют отношение к настоящему Договору. В этом случае в состав Научно-консультативного совета входят независимые эксперты, выступающие в своем личном качестве и назначаемые в соответствии с кругом ведения, принятым Конференцией, исходя из их компетентности и опыта в конкретных научных областях, имеющих отношение к осуществлению настоящего Договора;

g) принимает необходимые меры по обеспечению соблюдения настоящего Договора и по исправлению и корректировке любой ситуации, которая нарушает положения настоящего Договора, в соответствии со статьей V;

h) рассматривает и одобряет на своей первоначальной сессии любые проекты соглашений, договоренностей, положений, процедур, оперативных руководств, руководящих принципов и любые другие документы, разработанные и рекомендованные Подготовительной комиссией;

i) рассматривает и одобряет соглашения или договоренности, разработанные Техническим секретариатом путем переговоров с государствами-участниками, другими государствами и международными организациями, подлежащие заключению Исполнительным советом от имени Организации в соответствии с пунктом 38 h);

j) учреждает вспомогательные органы, которые она считает необходимыми для выполнения своих функций в соответствии с настоящим Договором; и

k) обновляет в соответствующих случаях Приложение 1 к настоящему Договору в соответствии с пунктом 23.



С. Исполнительный совет

Состав, процедуры и принятие решений

27. Исполнительный совет состоит из 51 члена. Каждое государство-участник имеет право в соответствии с положениями настоящей статьи входить в состав Исполнительного совета.

28. Учитывая необходимость в справедливом географическом распределении, в состав Исполнительного совета входят:

а) десять государств-участников от Африки;

b) семь государств-участников от Восточной Европы;

с) девять государств-участников от Латинской Америки и Карибского бассейна;

d) семь государств-участников от Ближнего Востока и Южной Азии;

е) десять государств-участников от Северной Америки и Западной Европы; и

f) восемь государств-участников от Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона и Дальнего Востока.

Все государства, относящиеся к каждому из вышеуказанных географических регионов, перечислены в Приложении I к настоящему Договору. Приложение I к настоящему Договору в соответствующих случаях обновляется Конференцией в соответствии с пунктами 23 и 26 k). Оно не подлежит поправкам или изменениям согласно процедурам, содержащимся в статье VII.

29. Члены Исполнительного совета избираются Конференцией. В этой связи каждый географический регион выдвигает государства-участники из данного региона для избрания в качестве членов Исполнительного совета следующим образом:

а) по меньшей мере одна треть мест, закрепленных за каждым географическим регионом, заполняется с учетом политических интересов и интересов безопасности государствами-участниками данного региона, выдвигаемыми исходя из ядерного потенциала, имеющего отношение к Договору, как этот потенциал определен на основе международных данных, а также всех или каких-либо из следующих ориентировочных критериев в порядке значимости, определяемом каждым регионом;

i) количество объектов по мониторингу в составе Международной системы мониторинга;

ii) специальные знания и опыт в области технологии мониторинга; и

iii) взнос в годовой бюджет Организации;

b) одно из мест, закрепленных за каждым географическим регионом, заполняется на основе ротации государством-участником, являющимся первым в английском алфавитном порядке среди государств-участников данного региона, которые не состояли членами Исполнительного совета в течение наиболее продолжительного периода времени с тех пор, как они стали государствами-участниками, или со времени их последнего срока полномочий, в зависимости от того, что короче. Выдвинутое на такой основе государство-участник может решить отказаться от своего места. В этом случае такое государство-участник представляет Генеральному директору письмо об отказе, и место заполняется следующим по очереди государством-участником в соответствии с настоящим подпунктом; и

c) остальные места, закрепленные за каждым географическим регионом, заполняются государствами-участниками, выдвигаемыми из числа всех государств-участников данного региона путем ротации или выборов.

30. Каждый член Исполнительного совета имеет в Исполнительном совете одного представителя, которого могут сопровождать заместители и советники.

31. Каждый член Исполнительного совета пребывает в должности с конца сессии Конференции, на которой этот член избран, до конца второй очередной ежегодной сессии Конференции после этого, за тем исключением, что при первых выборах в Исполнительный совет избираются 26 членов, которые пребывают в должности до конца третьей очередной ежегодной сессии Конференции, причем надлежащее внимание уделяется установленным количественным пропорциям, указанным в пункте 28.

32. Исполнительный совет разрабатывает свои правила процедуры и представляет их Конференции на утверждение.

33. Исполнительный совет избирает своего Председателя из числа своих членов.

34. Исполнительный совет собирается на очередные сессии. В период между очередными сессиями он собирается так часто, как это может потребоваться для выполнения им своих полномочий и функций.

35. Каждый член Исполнительного совета имеет один голос.

36. Исполнительный совет принимает решения по процедурным вопросам большинством всех его членов. Исполнительный совет принимает решения по вопросам существа большинством в две трети всех его членов, если только в настоящем Договоре не указано иное. Когда возникает спор относительно того, является ли тот или иной вопрос вопросом существа, этот вопрос считается вопросом существа, если только большинством, требуемым для принятия решений по вопросам существа, не будет принято иное решение.

Полномочия и функции

37. Исполнительный совет является исполнительным органом Организации. Он подотчетен Конференции. Он осуществляет полномочия и функции, возложенные на него в соответствии с настоящим Договором. При этом он действует в соответствии с рекомендациями, решениями и руководящими принципами Конференции и обеспечивает их неуклонное и надлежащее осуществление.

38. Исполнительный совет:

а) содействует эффективному осуществлению и соблюдению настоящего Договора;

b) надзирает за деятельностью Технического секретариата;

c) представляет Конференции по мере необходимости рекомендации в отношении рассмотрения дальнейших предложений по содействию реализации объекта и цели настоящего Договора;

d) сотрудничает с Национальным органом каждого государства участника;

е) рассматривает и представляет Конференции проект ежегодной программы и годового бюджета Организации, проект доклада Организации об осуществлении настоящего Договора, доклад об осуществлении своей собственной деятельности и такие другие доклады, какие он сочтет необходимыми или какие может запросить Конференция;

f) организует сессии Конференции, включая подготовку проекта повестки дня;

g) изучает предложения о внесении в Протокол или в Приложения к нему изменений по вопросам административного или технического характера согласно статье VII и представляет государствам-участникам рекомендации относительно их принятия;

h) заключает с предварительного одобрения Конференции от имени Организации соглашения или договоренности с государствами-участниками, другими государствами и международными организациями и надзирает за их осуществлением, за исключением соглашений или договоренностей, упомянутых в подпункте i);

i) одобряет соглашения или договоренности с государствами-участниками и другими государствами, касающиеся осуществления деятельности по контролю, и надзирает за их осуществлением; и

j) одобряет любые новые оперативные руководства и любые изменения к существующим оперативным руководствам, которые могут предлагаться Техническим секретариатом.

39. Исполнительный совет может запрашивать проведение специальной сессии Конференции.

40. Исполнительный совет:

a) содействует сотрудничеству между государствами-участниками и между государствами-участниками и Техническим секретариатом в связи с осуществлением настоящего Договора посредством обменов информацией;

b) содействует проведению консультаций и разъяснений между государствами-участниками в соответствии со статьей IV; и

с) получает и рассматривает запросы и доклады относительно инспекций на месте и принимает меры по таким запросам и докладам в соответствии со статьей IV.

41. Исполнительный совет рассматривает любую выраженную государством-участником озабоченность относительно возможного несоблюдения настоящего Договора и злоупотребления правами, установленными настоящим Договором. При этом Исполнительный совет консультируется с причастными государствами-участниками и в соответствующих случаях предлагает государству-участнику в конкретно установленный срок принять меры по исправлению ситуации. В той мере, в какой Исполнительный совет считает необходимыми дальнейшие действия, он принимает, среди прочего, одну или более из следующих мер:

а) уведомляет все государства-участники о проблеме или вопросе;

b) доводит проблему или вопрос до сведения Конференции;

с) представляет Конференции рекомендации или в соответствующих случаях предпринимает действия в отношении мер по исправлению ситуации и обеспечению соблюдения в соответствии со статьей V.

D. Технический секретариат

42. Технический секретариат содействует государствам-участникам в осуществлении настоящего Договора. Технический секретариат содействует Конференции и Исполнительному совету в выполнении ими своих функций. Технический секретариат осуществляет функции контроля и другие функции, возложенные на него настоящим Договором, а также те функции, которые делегируются ему Конференцией или Исполнительным советом в соответствии с настоящим Договором. В составе Технического секретариата в качестве его неотъемлемой части входит Международный центр данных.

43. В соответствии со статьей IV и Протоколом функции Технического секретариата в отношении контроля за соблюдением настоящего Договора включают, среди прочего:

а) ответственность за надзор над эксплуатацией Международной системы мониторинга и за ее координацию;

b) эксплуатацию Международного центра данных;

c) осуществление на текущей основе получения, обработки, анализа данных Международной системы мониторинга и отчетность по ним;

d) оказание технического содействия и поддержки в установке и эксплуатации станций по мониторингу;

е) оказание помощи Исполнительному совету в содействии консультациям и разъяснениям между государствами-участниками;

f) получение запросов относительно инспекций на месте и их обработку, содействие рассмотрению таких запросов Исполнительным советом, осуществление приготовлений к проведению инспекций на месте и оказание технической поддержки в ходе их проведения и представление докладов Исполнительному совету;

g) разработку путем переговоров с государствами-участниками, другими государствами и международными организациями соглашений или договоренностей и заключение с предварительного одобрения Исполнительного совета с государствами-участниками или другими государствами любых таких соглашений или договоренностей, касающихся деятельности по контролю; и

h) содействие государствам-участникам через их национальные органы по другим проблемам контроля по настоящему Договору.

44. Технический секретариат разрабатывает и обновляет с одобрения Исполнительного совета оперативные руководства, регулирующие функционирование различных компонентов режима контроля, в соответствии со статьей IV и Протоколом. Эти руководства не являются неотъемлемой частью настоящего Договора или Протокола и могут изменяться Техническим секретариатом с одобрения Исполнительного совета. Технический секретариат незамедлительно информирует государства-участники о любых изменениях в оперативных руководствах.

45. Функции Технического секретариата в отношении административных вопросов включают:

а) подготовку и представление Исполнительному совету проекта программы и бюджета Организации;

b) подготовку и представление Исполнительному совету проекта доклада Организации об осуществлении настоящего Договора и других докладов, которые может запросить Конференция или Исполнительный совет.

с) оказание административной и технической поддержки Конференции, Исполнительному совету и другим вспомогательным органам;

d) направление и получение от имени Организации сообщений, касающихся осуществления настоящего Договора; и

е) осуществление административных обязанностей, касающихся любых соглашений между Организацией и другими международными организациями.

46. Все запросы и уведомления государств-участников в Организацию передаются Генеральному директору через их национальные органы. Запросы и уведомления составляются на одном из официальных языков настоящего Договора. В ответах Генеральный директор использует тот язык, на котором был составлен переданный запрос или переданное уведомление.

47. Что касается обязанностей Технического секретариата по подготовке и представлению Исполнительному совету проекта программы и бюджета Организации, то Технический секретариат определяет все расходы по каждому объекту, создаваемому в составе Международной системы мониторинга, и ведет четкий учет таких расходов. Подход, аналогичный подходу в проекте программы и бюджета, применяется в отношении всех других видов деятельности Организации.

48. Технический секретариат незамедлительно информирует Исполнительный совет о любых возникающих в связи с выполнением им своих функций проблемах, которые стали ему известны при осуществлении им своей деятельности и которые он не смог разрешить путем консультаций с соответствующим государством-участником.

49. Технический секретариат состоит из Генерального директора, который является его руководителем и главным административным должностным лицом, и такого научного, технического и иного персонала, который может потребоваться. Генеральный директор назначается Конференцией по рекомендации Исполнительного совета сроком на четыре года, который может продлеваться не более чем еще на один срок. Первый Генеральный директор назначается Конференцией на ее первоначальной сессии по рекомендации Подготовительной комиссии.

50. Генеральный директор подотчетен Конференции и Исполнительному совету в отношении назначения персонала и организации и функционирования Технического секретариата. При приеме сотрудников на службу и определении условий службы следует руководствоваться, главным образом, необходимостью обеспечить высокий уровень профессиональной квалификации, опыта, работоспособности, компетентности и добросовестности. Генеральный директор, инспекторы, а также сотрудники категории специалистов и канцелярского персонала назначаются только из числа граждан государств-участников. Должное внимание следует уделять важности подбора персонала на возможно более широкой географической основе. Набор сотрудников осуществляется исходя из принципа обеспечения минимальной численности персонала, необходимого для надлежащего выполнения обязанностей Технического секретариата.

51. Генеральный директор в соответствующих случаях после консультации с Исполнительным советом может учреждать временные рабочие группы научных экспертов для представления рекомендаций по конкретным проблемам.

52. При исполнении своих обязанностей Генеральный директор, инспекторы, помощники инспекторов и сотрудники не должны запрашивать или получать указаний от какого бы то ни было правительства или из какого-либо иного источника, постороннего для Организации. Они должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы неблагоприятно отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией. Генеральный директор берет на себя ответственность за деятельность инспекционной группы.

53. Каждое государство-участник уважает строго международный характер обязанностей Генерального директора, инспекторов, помощников инспекторов и сотрудников и не пытается оказывать на них влияние при исполнении ими своих обязанностей.

Е. Привилегии и иммунитеты

54. На территории государства-участника и в любом другом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем. Организация пользуется такой правоспособностью и такими привилегиями и иммунитетами, какие необходимы для осуществления ею своих функций.

55. Делегаты государств-участников, а также их заместители и советники, представители членов, избранных в Исполнительный совет, а также их заместители и советники, Генеральный директор, инспекторы, помощники инспекторов и сотрудники Организации пользуются такими привилегиями и иммунитетами, какие необходимы для независимого осуществления ими своих функций в связи с Организацией.

56. Правоспособность, привилегии и иммунитеты, указанные в настоящей статье, определяются в соглашениях между Организацией и государствами-участниками, а также в соглашении между Организацией и государством местопребывания Организации. Такие соглашения рассматриваются и одобряются в соответствии с пунктом 26 h) и i).

57. Независимо от пунктов 54 и 55 в ходе осуществления деятельности по проверке Генеральный директор, инспекторы, помощники инспекторов и сотрудники Технического секретариата пользуются такими привилегиями и иммунитетами, которые изложены в Протоколе.

Статья III

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

1. Каждое государство-участник в соответствии со своими конституционными процедурами принимает любые необходимые меры по выполнению своих обязательств по настоящему Договору. В частности, оно принимает любые необходимые меры, чтобы:

а) запретить физическим и юридическим лицам где бы то ни было на его территории или в любом другом месте, находящемся под его юрисдикцией, как это признано международным правом, заниматься любой деятельностью, запрещенной государству-участнику по настоящему Договору;

b) запретить физическим и юридическим лицам заниматься любой такой деятельностью где бы то ни было под его контролем; и

с) запретить в соответствии с международным правом физическим лицам, обладающим его гражданством, заниматься любой такой деятельностью где бы то ни было.

2. Каждое государство-участник сотрудничает с другими государствами-участниками и предоставляет в соответствующей форме правовую помощь, с тем чтобы содействовать осуществлению обязательств по пункту 1.

3. Каждое государство-участник информирует Организацию о мерах, принятых согласно настоящей статье.

4. Для выполнения своих обязательств по Договору каждое государство-участник назначает или учреждает Национальный орган и информирует об этом Организацию по вступлении Договора в силу для этого государства-участника. Национальный орган выступает в качестве национального координационного центра для связи с Организацией и с другими государствами-участниками.

Статья IV

КОНТРОЛЬ

А. Общие положения

1. В целях осуществления контроля за соблюдением настоящего Договора учреждается режим контроля, состоящий из следующих элементов:

а) Международная система мониторинга;

b) консультации и разъяснения;

с) инспекции на месте; и

d) меры укрепления доверия.

При вступлении в силу настоящего Договора режим контроля должен быть в состоянии отвечать требованиям в отношении контроля, установленным в настоящем Договоре.

2. Деятельность по контролю основывается на объективной информации, ограничивается предметом настоящего Договора и осуществляется на основе полного уважения суверенитета государств-участников и как можно менее проникающим образом, совместимым с эффективным и своевременным достижением ее целей. Каждое государство-участник воздерживается от любого злоупотребления правом на контроль.

3. Каждое государство-участник обязуется в соответствии с настоящим Договором сотрудничать через свой Национальный орган, учреждаемый согласно пункту 4 статьи III, с Организацией и с другими государствами-участниками для содействия контролю за соблюдением настоящего Договора путем, среди прочего:

а) создания необходимых объектов для участия в этих мерах контроля и установления необходимой связи;

b) предоставления данных, получаемых от национальных станций, которые входят в состав Международной системы мониторинга;

с) участия в соответствующих случаях в процессе консультаций и разъяснений;

d) дачи разрешения на проведение инспекций на месте; и

е) участия в соответствующих случаях в мерах укрепления доверия.

4. Все государства-участники независимо от их технических и финансовых возможностей пользуются равным правом на контроль и берут на себя равное обязательство соглашаться на контроль.

5. Для целей настоящего Договора никакому государству-участнику не воспрещается использовать информацию, получаемую национальными техническими средствами контроля таким образом, чтобы это соответствовало общепризнанным принципам международного права, включая принцип уважения суверенитета государств.

6. Без ущерба для права государств-участников защищать чувствительные установки, виды деятельности или местоположения, не имеющие отношения к настоящему Договору, государства-участники не создают помех элементам режима контроля, установленного в настоящем Договоре, или национальным техническим средствам контроля, выполняющим свои функции в соответствии с пунктом 5.

7. Каждое государство-участник имеет право принимать меры по защите чувствительных установок и по предотвращению разглашения конфиденциальной информации и данных, не имеющих отношения к настоящему Договору.

8. Кроме того, принимаются все необходимые меры для защиты конфиденциальности любой информации, имеющей отношение к гражданской и военной деятельности и объектам, которая была получена в ходе деятельности по контролю.

9. С соблюдением пункта 8 информация, полученная Организацией посредством режима контроля, установленного настоящим Договором, предоставляется всем государствам-участникам согласно соответствующим положениям настоящего Договора и Протокола.

10. Положения настоящего Договора не истолковываются как ограничивающие международный обмен данными в научных целях.

11. Каждое государство-участник обязуется сотрудничать с Организацией и с другими государствами-участниками в совершенствовании режима контроля и в изучении потенциальных возможностей дополнительных технологий мониторинга с точки зрения контроля, таких, как электромагнитноимпульсный мониторинг или спутниковый мониторинг, с целью разработки, когда это уместно, конкретных мер по повышению действенности и эффективности с точки зрения затрат контроля за соблюдением настоящего Договора. Такие меры по их согласовании включаются в существующие положения настоящего Договора, Протокола или в качестве дополнительных разделов Протокола в соответствии со статьей VII или в соответствующих случаях отражаются в оперативных руководствах в соответствии с пунктом 44 статьи II.

12. Государства-участники обязуются развивать сотрудничество между собой, с тем чтобы содействовать как можно более полному обмену в отношении технологий, используемых при контроле за соблюдением настоящего Договора, и участвовать в таком обмене с целью обеспечить всем государствам-участникам возможность укреплять осуществление ими на национальном уровне мер контроля и пользоваться выгодами от применения таких технологий в мирных целях.

13. Положения настоящего Договора осуществляются таким образом, чтобы избегать создания помех экономическому и техническому прогрессу государств-участников для дальнейшего развития применения атомной энергии в мирных целях.



Обязанности Технического секретариата в области контроля

14. При выполнении своих обязанностей в области контроля, указанных в настоящем Договоре и Протоколе, Технический секретариат в сотрудничестве с государствами-участниками для цели настоящего Договора:

а) предпринимает меры для получения и распространения данных и отчетных продуктов, имеющих отношение к контролю за соблюдением настоящего Договора в соответствии с его положениями, и для поддержания инфраструктуры глобальной связи, соответствующей этой задаче;

b) на текущей основе через свой Международный центр данных, который в принципе является координационным центром для хранения данных и обработки данных в рамках Технического секретариата:

i) получает и инициирует запросы относительно данных от Международной системы мониторинга;

ii) получает в соответствующих случаях данные, поступающие в результате процесса консультаций и разъяснений, проведения инспекций на месте и осуществления мер укрепления доверия; и

iii) получает другие соответствующие данные от государств-участников и международных организаций в соответствии с настоящим Договором и Протоколом;

с) надзирает за функционированием Международной системы мониторинга и составляющих ее элементов, а также Международного центра данных, координирует и обеспечивает их функционирование согласно соответствующим оперативным руководствам;

d) на текущей основе осуществляет обработку, анализ и отчетность в отношении данных Международной системы мониторинга в соответствии с согласованными процедурами, с тем чтобы обеспечить эффективный международный контроль за соблюдением настоящего Договора и способствовать скорейшему снятию озабоченностей относительно соблюдения;

е) предоставляет в распоряжение всех государств-участников все данные - как первичные, так и обработанные - и любые отчетные продукты, причем каждое государство-участник несет ответственность за использование данных Международной системы мониторинга в соответствии с пунктом 7 статьи II и с пунктами 8 и 13 настоящей статьи;

f) предоставляет всем государствам-участникам равный, открытый, удобный и своевременный доступ ко всем хранимым данным;

g) хранит все данные - как первичные, так и обработанные - и отчетные продукты;

h) координирует запросы относительно дополнительных данных от Международной системы мониторинга и содействует таким запросам;

i) координирует запросы одного государства-участника к другому государству-участнику относительно дополнительных данных;

j) оказывает техническое содействие и поддержку в развертывании и эксплуатации объектов по мониторингу и соответствующих средств связи, где такое содействие и такая поддержка требуются соответствующему государству;

k) предоставляет в распоряжение любого государства-участника по его запросу методы, используемые Техническим секретариатом и его Международным центром данных для компиляции, хранения, обработки, анализа и отчетности в отношении данных, получаемых от режима контроля; и

l) осуществляет контроль, оценку и отчетность в отношении функционирования в целом Международной системы мониторинга и Международного центра данных.

15. Согласованные процедуры, подлежащие использованию Техническим секретариатом при выполнении обязанностей в области контроля, указанных в пункте 14 и детализированных в Протоколе, развиваются в соответствующих оперативных руководствах.

В. Международная система мониторинга

16. Международная система мониторинга включает объекты для сейсмологического мониторинга, радионуклидного мониторинга, включая сертифицированные лаборатории, гидроакустического мониторинга, инфразвукового мониторинга и соответствующие средства связи и поддерживается Международным центром данных Технического секретариата.

17. Международная система мониторинга ставится под начало Технического секретариата. Все объекты по мониторингу в рамках Международной системы мониторинга находятся в собственности государств, принимающих их или иным образом берущих за них ответственность в соответствии с Протоколом, и эксплуатируются ими.

18. Каждое государство-участник имеет право участвовать в международном обмене данными и иметь доступ ко всем данным, предоставляемым в распоряжение Международного центра данных. Каждое государство-участник сотрудничает с Международным центром данных через свой Национальный орган.

Финансирование Международной системы мониторинга

19. Применительно к объектам, включенным в Международную систему мониторинга и указанным в таблицах 1-А, 2-А, 3 и 4 Приложения 1 к Протоколу, и применительно к их функционированию в той мере, в какой такие объекты согласованы соответствующим государством и Организацией для предоставления данных в Международный центр данных в соответствии с техническими требованиями Протокола и соответствующих оперативных руководств, Организация, как это указано в соглашениях или договоренностях согласно пункту 4 части I Протокола, покрывает расходы на:

а) создание любых новых объектов и модернизацию существующих объектов, если только эти расходы не покрываются самим государством, ответственным за такие объекты;

b) эксплуатацию и поддержание объектов Международной системы мониторинга, включая в соответствующих случаях физическую защиту объекта и применение согласованных процедур аутентификации данных;

с) передачу данных Международной системы мониторинга (первичных или обработанных) в Международный центр данных с помощью наиболее прямых и эффективных с точки зрения затрат из имеющихся средств, в том числе при необходимости через соответствующие узлы связи, со станций мониторинга, из лабораторий, с аналитических объектов или из национальных центров данных, либо таких данных (включая в соответствующих случаях пробы) от станций мониторинга в лабораторные и аналитические объекты; и

d) анализ проб по поручению Организации.

20. Применительно к сейсмическим станциям вспомогательной сети, указанным в таблице 1-В Приложения I к Протоколу, Организация, как это указано в соглашениях или договоренностях согласно пункту 4 части I Протокола, покрывает расходы только по:

а) передаче данных в Международный центр данных;

b) аутентификации данных от таких станций;

с) модернизации станций до требуемого технического уровня, если только эти расходы не покрываются самим государством, ответственным за такие объекты;

d) созданию при необходимости новых станций для целей настоящего Договора там, где на данный момент не существует соответствующих объектов, если только эти расходы не покрываются самим государством, ответственным за такие объекты; и

е) любые другие расходы, связанные с предоставлением данных, требуемых Организацией, как это указано в соответствующих оперативных руководствах.

21. Организация также покрывает расходы по предоставлению каждому государству-участнику запрашиваемой им подборки из стандартного набора отчетных продуктов и услуг Международного центра данных, как это указано в разделе F части I Протокола. Расходы по подготовке и передаче любых дополнительных данных или продуктов покрываются запрашивающим государством-участником.

22. Соглашения или в соответствующих случаях договоренности, заключаемые с государствами-участниками или государствами, принимающими объекты Международной системы мониторинга или иным образом несущими за них ответственность, содержат положения относительно покрытия этих расходов. Такие положения могут включать условия, согласно которым государство-участник покрывает любые расходы, упомянутые в пунктах 19 а) и 20 с) и d), применительно к объектам, которые оно принимает или за которые оно ответственно, и получает компенсацию путем соответствующего сокращения его начисленного финансового взноса в Организацию. Такое сокращение не превышает 50 процентов от годового начисленного финансового взноса государства-участника, но может быть распределено на ряд следующих друг за другом лет. Государство-участник может делить такое сокращение с другим государством-участником на основе соглашения или договоренности между ними и с согласия Исполнительного совета. Соглашения или договоренности, упомянутые в настоящем пункте, одобряются в соответствии с пунктами 26 h) и 38 i) статьи II.

Изменения в Международной системе мониторинга

23. Любые меры, упомянутые в пункте 11, которые затрагивают Международную систему мониторинга посредством добавления или исключения технологии мониторинга, включаются по согласовании в настоящий Договор и Протокол согласно пунктам 1-6 статьи VII.

24. Следующие изменения в Международной системе мониторинга рассматриваются с согласия непосредственно затрагиваемых государств как вопросы административного или технического характера согласно пунктам 7 и 8 статьи VII:

а) изменения количества объектов, указанных в Протоколе для данной технологии мониторинга; и

b) изменения других деталей по конкретным объектам, которые отражены в таблицах Приложения I к Протоколу (включая, среди прочего, государство, ответственное за объект, место расположения; наименование объекта; тип объекта; и отнесение объекта к первичной и вспомогательной сейсмическим сетям).

Если Исполнительный совет рекомендует согласно пункту 8 d) статьи VII принять такие изменения, он, как правило, также рекомендует согласно пункту 8 g) статьи VII, чтобы такие изменения вступали в силу по уведомлении Генеральным директором об их одобрении.

25. При представлении Исполнительному совету и государствам-участникам информации и оценки в соответствии с пунктом 8 b) статьи VII Генеральный директор приводит в случае любого предложения согласно пункту 24:

а) техническую оценку предложения;

b) заявление относительно административного и финансового воздействия предложения; и

с) доклад о консультациях с государствами, непосредственно затрагиваемыми предложением, включая указание их согласия.

Временные мероприятия

26. В случаях значительного или необратимого отказа объекта по мониторингу, указанного в таблицах Приложения I к Протоколу, или с целью компенсировать другие временные сокращения охвата мониторингом Генеральный директор в консультации или по договоренности с непосредственно затрагиваемыми государствами и с одобрения Исполнительного совета начинает осуществление временных мероприятий продолжительностью не более одного года, продлеваемых в случае необходимости с согласия Исполнительного совета и непосредственно затрагиваемых государств еще на один год. Такие мероприятия не приводят к превышению количества действующих объектов Международной системы мониторинга, указанного применительно к соответствующей сети; по мере возможности соответствуют техническим и эксплуатационным требованиям, указанным в оперативном руководстве по соответствующей сети; и проводятся в пределах бюджета Организации. Кроме того, Генеральный директор предпринимает шаги по исправлению ситуации и вносит предложения в отношении ее окончательного урегулирования. Генеральный директор уведомляет все государства-участники о любом решении, принятом согласно настоящему пункту.

Сотрудничающие национальные объекты

27. Государства-участники могут также самостоятельно устанавливать с Организацией процедуры на основе сотрудничества для того, чтобы предоставлять в распоряжение Международного центра данных дополнительные данные от национальных станций мониторинга, которые не входят официально в состав Международной системы мониторинга.

28. Такие процедуры на основе сотрудничества могут устанавливаться следующим образом:

а) по запросу государства-участника и за счет этого государства Технический секретариат предпринимает шаги, необходимые для сертификации того, что данный объект по мониторингу отвечает техническим и эксплуатационным требованиям, указанным в соответствующих оперативных руководствах по объекту Международной системы мониторинга, и принимает меры по аутентификации его данных. С согласия Исполнительного совета Технический секретариат затем официально назначает такой объект в качестве сотрудничающего национального объекта. Технический секретариат в соответствующих случаях предпринимает шаги, необходимые для подтверждения его сертификации;

b) Технический секретариат ведет текущий перечень сотрудничающих национальных объектов и распространяет его среди всех государств-участников; и

с) Международный центр данных запрашивает данные от сотрудничающих национальных объектов в случае обращения государства-участника с соответствующим запросом для целей содействия консультациям и разъяснениям и рассмотрению запросов относительно инспекции на месте, причем расходы по передаче данных покрываются этим государством-участником.

Условия, на которых предоставляются дополнительные данные от таких объектов и на которых Международный центр данных может запрашивать дополнительные или ускоренные сообщения или разъяснения, детализируются в Оперативном руководстве по соответствующей сети мониторинга.

С. Консультации и разъяснения

29. Без ущерба для права любого государства-участника запрашивать инспекцию на месте государства-участники всякий раз, когда это возможно, должны сначала предпринимать все усилия к тому, чтобы прояснить и урегулировать между собой или с Организацией либо через Организацию любой вопрос, который может вызывать озабоченность относительно возможного несоблюдения основных обязательств по настоящему Договору.

30. Государство-участник, получающее непосредственно от другого государства-участника запрос согласно пункту 29, предоставляет разъяснение запрашивающему государству-участнику как можно скорее, но в любом случае не позднее чем через 48 часов после запроса. Запрашивающее и запрашиваемое государства-участники могут информировать о запросе и ответе Исполнительный совет и Генерального директора.

31. Государство-участник имеет право обратиться с запросом к Генеральному директору о содействии в прояснении любого вопроса, который может вызывать озабоченность относительно возможного несоблюдения основных обязательств по настоящему Договору. Генеральный директор предоставляет имеющуюся в распоряжении Технического секретариата соответствующую информацию, имеющую отношение к такой озабоченности. В случае обращения запрашивающего государства-участника с соответствующим запросом Генеральный директор информирует Исполнительный совет о запросе и о предоставленной в ответ информации.

32. Государство-участник имеет право обратиться с запросом к Исполнительному совету относительно получения от другого государства-участника разъяснения по любому вопросу, который может вызывать озабоченность относительно возможного несоблюдения основных обязательств по настоящему Договору. В таком случае применяется следующее:

а) Исполнительный совет через Генерального директора препровождает запрос относительно разъяснения запрашиваемому государству-участнику не позднее чем через 24 часа после его получения;

b) запрашиваемое государство-участник предоставляет разъяснение Исполнительному совету как можно скорее, но в любом случае не позднее чем через 48 часов после получения запроса;

с) Исполнительный совет принимает к сведению разъяснение и препровождает его запрашивающему государству-участнику не позднее чем через 24 часа после его получения;

d) если запрашивающее государство-участник считает разъяснение недостаточным, оно имеет право обратиться с запросом к Исполнительному совету относительно получения от запрашиваемого государства-участника дополнительных разъяснений.

Исполнительный совет безотлагательно информирует все другие государства-участники о любом запросе относительно разъяснения согласно настоящему пункту, а также о любом ответе, предоставленном запрашиваемым государством-участником.

33. Если запрашивающее государство-участник считает разъяснение, полученное по пункту 32 d), неудовлетворительным, оно имеет право запросить созыв заседания Исполнительного совета, в котором вправе принимать участие причастные государства-участники, не являющиеся членами Исполнительного совета. На таком заседании Исполнительный совет рассматривает данный вопрос и может рекомендовать любую меру в соответствии со статьей V.

D. Инспекции на месте

Запрос относительно инспекции на месте

34. Каждое государство-участник имеет право запрашивать инспекцию на месте в соответствии с положениями настоящей статьи и части II Протокола на территории или в любом другом месте, находящемся под юрисдикцией или контролем любого государства-участника, или в любом районе, находящемся вне юрисдикции или контроля любого государства.

35. Единственная цель инспекции на месте состоит в прояснении того, действительно ли в нарушение статьи I был произведен испытательный взрыв ядерного оружия или любой другой ядерный взрыв, и, насколько это возможно, в сборе любых фактов, которые могли бы помочь в идентификации любого возможного нарушителя.

36. Запрашивающее государство-участник обязано не выходить в запросе относительно инспекции на месте за рамки сферы действия настоящего Договора и предоставлять в запросе информацию в соответствии с пунктом 37. Запрашивающее государство-участник воздерживается от необоснованных или недобросовестных запросов относительно инспекций.

37. Запрос относительно инспекции на месте основывается на информации, собранной Международной системой мониторинга, на любой соответствующей технической информации, полученной национальными техническими средствами контроля таким образом, чтобы это соответствовало общепризнанным принципам международного права, или на их сочетании. Запрос содержит информацию согласно пункту 41 части II Протокола.

38. Запрашивающее государство-участник представляет запрос относительно инспекции на месте Исполнительному совету и одновременно Генеральному директору, с тем чтобы последний начал его немедленную обработку.

Последующие мероприятия после представления запроса

относительно инспекции на месте

39. Исполнительный совет начинает свое рассмотрение сразу же по получении запроса относительно инспекции на месте.

40. Генеральный директор после получения запроса относительно инспекции на месте в двухчасовой срок подтверждает запрашивающему государству-участнику получение запроса и в шестичасовой срок направляет данный запрос государству-участнику, в отношении которого запрашивается инспекция. Генеральный директор удостоверяется в том, что запрос отвечает требованиям, указанным в пункте 41 части II Протокола, и при необходимости помогает запрашивающему государству-участнику в оформлении запроса соответствующим образом, а также в 24-часовой срок направляет запрос Исполнительному совету и всем другим государствам-участникам.

41. Когда запрос относительно инспекции на месте отвечает требованиям, Технический секретариат безотлагательно начинает приготовления к инспекции на месте.

42. По получении запроса относительно инспекции на месте, в котором упоминается район инспекции, находящийся под юрисдикцией или контролем того или иного государства-участника, Генеральный директор немедленно запрашивает разъяснение государства-участника, в отношении которого запрашивается инспекция, с тем чтобы прояснить и устранить озабоченность, изложенную в запросе.

43. Государство-участник, получающее запрос относительно разъяснения согласно пункту 42, предоставляет Генеральному директору пояснения и другую имеющуюся соответствующую информацию как можно скорее, но не позднее чем через 72 часа после получения запроса относительно разъяснения.

44. Прежде чем Исполнительный совет примет решение по запросу относительно инспекции на месте, Генеральный директор немедленно передает Исполнительному совету любую дополнительную информацию, поступившую от Международной системы мониторинга или предоставленную любым государством-участником, относительно явления, указанного в запросе, включая любое разъяснение, предоставленное согласно пунктам 42 и 43, а также любую другую информацию из Технического секретариата, которую считает уместной Генеральный директор или которую запрашивает Исполнительный совет.

45. Если только запрашивающее государство-участник не сочтет, что озабоченность, изложенная в запросе относительно инспекции на месте, устранена, и не отзовет запрос, Исполнительный совет принимает решение по данному запросу в соответствии с пунктом 46.

Решения Исполнительного совета

46. Исполнительный совет принимает решение по запросу относительно инспекции на месте не позднее чем через 96 часов после получения запроса от запрашивающего государства-участника. Решение об одобрении инспекции на месте принимается по крайней мере 30 голосами "за" членов Исполнительного совета. Если Исполнительный совет не одобряет инспекцию, то приготовления прекращаются и никакие дальнейшие действия по запросу не предпринимаются.

47. Не позднее чем через 25 дней после одобрения инспекции на месте в соответствии с пунктом 46 инспекционная группа передает Исполнительному совету через Генерального директора доклад о ходе инспекции. Продолжение инспекции считается одобренным, если только Исполнительный совет не позднее чем через 72 часа после получения доклада о ходе инспекции большинством всех своих членов не примет решение о непродолжении инспекции. Если Исполнительный совет принимает решение не продолжать инспекцию, инспекция прекращается и инспекционная группа покидает район инспекции и территорию инспектируемого государства-участника как можно скорее в соответствии с пунктами 109 и 110 части II Протокола.

48. В ходе инспекции на месте инспекционная группа может через Генерального директора представить Исполнительному совету предложение о проведении бурения. Исполнительный совет принимает решение по такому предложению не позднее чем через 72 часа после получения предложения. Решение об одобрении бурения принимается большинством всех членов Исполнительного совета.

49. Инспекционная группа может через Генерального директора обратиться к Исполнительному совету с запросом относительно увеличения продолжительности инспекции максимум на 70 дней сверх 60-дневного срока, указанного в пункте 4 части II Протокола, если инспекционная группа считает, что такое продление имеет существенное значение для того, чтобы она могла выполнить свой мандат. Инспекционная группа указывает в своем запросе, какие из видов деятельности и какие из методов, перечисленных в пункте 69 части II Протокола, она намерена осуществлять и использовать в период продления. Исполнительный совет принимает решение по запросу относительно продления не позднее чем через 72 часа после получения данного запроса. Решение об одобрении увеличения продолжительности инспекции принимается большинством всех членов Исполнительного совета.

50. В любое время после одобрения продолжения инспекции на месте в соответствии с пунктом 47 инспекционная группа может через Генерального директора представить Исполнительному совету рекомендацию о прекращении инспекции. Такая рекомендация считается одобренной, если только Исполнительный совет не позднее чем через 72 часа после получения рекомендации не примет большинством в две трети всех своих членов решение о неодобрении прекращения инспекции. В случае прекращения инспекции инспекционная группа покидает район инспекции и территорию инспектируемого государства-участника как можно скорее в соответствии с пунктами 109 и 110 части II Протокола.

51. Запрашивающее государство-участник и государство-участник, в отношении которого запрашивается инспекция, могут участвовать в дискуссиях Исполнительного совета, касающихся запроса относительно инспекции на месте, не принимая участия в голосовании. Запрашивающее государство-участник и инспектируемое государство-участник могут также участвовать, не принимая участия в голосовании, в любых последующих дискуссиях Исполнительного совета, касающихся инспекции.

52. Генеральный директор в 24-часовой срок уведомляет все государства-участники о любом решении Исполнительного совета и о представленных Исполнительному совету докладах, предложениях, запросах и рекомендациях согласно пунктам 46-50.

Последующие мероприятия после одобрения инспекции

на месте Исполнительным советом

53. Инспекция на месте, одобренная Исполнительным советом, проводится безотлагательно инспекционной группой, назначаемой Генеральным директором, и в соответствии с положениями настоящего Договора и Протокола. Инспекционная группа прибывает в пункт въезда не позднее чем через шесть дней после получения Исполнительным советом запроса относительно инспекции на месте от запрашивающего государства-участника.

54. Генеральный директор выдает мандат на инспекцию для проведения инспекции на месте. Мандат на инспекцию содержит информацию, указанную в пункте 42 части II Протокола.

55. Генеральный директор в соответствии с пунктом 43 части II Протокола уведомляет инспектируемое государство-участник об инспекции не менее чем за 24 часа до планируемого прибытия инспекционной группы в пункт въезда.

Проведение инспекции на месте

56. Каждое государство-участник разрешает Организации провести инспекцию на месте на его территории или в местах, находящихся под его юрисдикцией или контролем, в соответствии с положениями настоящего Договора и Протокола. Однако никакое государство-участник не обязано принимать одновременные инспекции на месте на своей территории или в местах, находящихся под его юрисдикцией или контролем.

57. В соответствии с положениями настоящего Договора и Протокола инспектируемое государство-участник имеет:

а) право и обязательство предпринимать все разумные усилия для того, чтобы продемонстрировать соблюдение им настоящего Договора и с этой целью предоставлять возможность инспекционной группе выполнить свой мандат;

b) право принимать меры, которые оно считает необходимыми для защиты интересов национальной безопасности и для предотвращения разглашения конфиденциальной информации, не имеющей отношения к цели инспекции;

с) обязательство предоставлять доступ в пределах района инспекции с единственной целью установления фактов, имеющих отношение к цели инспекции, с учетом подпункта b) и любых конституционных обязанностей, которые оно может иметь в отношении прав собственности или обысков и секвестров;

d) обязательство не использовать настоящий пункт или пункт 88 части II Протокола для сокрытия любого нарушения своих обязательств по статье I; и

е) обязательство не затруднять возможность перемещения инспекционной группы в пределах района инспекции и осуществления инспекционной деятельности в соответствии с настоящим Договором и Протоколом.

Доступ в контексте инспекции на месте означает как физический доступ инспекционной группы и инспекционного оборудования к району инспекции, так и проведение инспекционной деятельности в его пределах.

58. Инспекция на месте проводится как можно менее проникающим образом, совместимым с эффективным и своевременным осуществлением мандата на инспекцию, и в соответствии с процедурами, изложенными в Протоколе. Всякий раз, когда это возможно, инспекционная группа начинает с наименее проникающих процедур и затем переходит к более проникающим процедурам только в том случае, если она сочтет это необходимым для сбора достаточной информации с целью прояснения озабоченности относительно возможного несоблюдения настоящего Договора. Инспекторы стремятся получить только ту информацию и те данные, которые необходимы для цели данной инспекции, и стараются свести к минимуму вмешательство в нормальные операции инспектируемого государства-участника.

59. Инспектируемое государство-участник оказывает содействие инспекционной группе на протяжении всей инспекции на месте и способствует выполнению ею своей задачи.

60. Если инспектируемое государство-участник, действуя в соответствии с пунктами 86-96 части II Протокола, ограничивает доступ в пределах района инспекции, оно в консультации с инспекционной группой предпринимает все разумные усилия к тому, чтобы с помощью альтернативных средств продемонстрировать соблюдение им настоящего Договора.

Наблюдатель

61. В отношении наблюдателя применяется следующее:

а) запрашивающее государство-участник с согласия инспектируемого государства-участника может направить представителя, который является гражданином либо запрашивающего государства-участника, либо третьего государства-участника, для наблюдения за проведением инспекции на месте;

b) инспектируемое государство-участник уведомляет Генерального директора о своем принятии или непринятии предлагаемого наблюдателя в 12-часовой срок после одобрения инспекции на месте Исполнительным советом;

с) в случае принятия инспектируемое государство-участник предоставляет наблюдателю доступ в соответствии с Протоколом;

d) инспектируемое государство-участник, как правило, принимает предлагаемого наблюдателя, но если инспектируемое государство-участник использует свое право на отказ, этот факт фиксируется в докладе об инспекции.

От общего количества запрашивающих государств-участников направляется не более трех наблюдателей.

Доклады об инспекции на месте

62. Доклады об инспекции содержат:

а) описание деятельности, проведенной инспекционной группой;

b) фактологические выводы инспекционной группы, имеющие отношение к цели инспекции;

с) отчет о сотрудничестве, оказанном в ходе инспекции на месте;

d) фактологическое описание степени предоставленного в ходе инспекции на месте доступа, включая альтернативные средства, предоставленные группе; и

е) любые другие подробности, имеющие отношение к цели инспекции.

К докладу могут прилагаться особые мнения инспекторов.

63. Генеральный директор предоставляет в распоряжение инспектируемого государства-участника проекты докладов об инспекции. Инспектируемое государство-участник имеет право предоставить Генеральному директору в 48-часовой срок свои замечания и пояснения, а также определить любые сведения и данные, которые, по его мнению, не имеют отношения к цели инспекции и не должны распространяться за пределы Технического секретариата. Генеральный директор рассматривает предложения об изменениях в проекте доклада об инспекции, представленные инспектируемым государством-участником, и включает их всякий раз, когда это возможно. Генеральный директор также прилагает к докладу об инспекции замечания и пояснения, предоставленные инспектируемым государством-участником.

64. Генеральный директор незамедлительно передает доклад об инспекции запрашивающему государству-участнику, инспектируемому государству-участнику, Исполнительному совету и всем другим государствам-участникам. Генеральный директор также незамедлительно передает Исполнительному совету и всем другим государствам-участникам любые результаты анализа проб, произведенного в назначенных лабораториях в соответствии с пунктом 104 части II Протокола, соответствующие данные от Международной системы мониторинга, оценки запрашивающего и инспектируемого государств-участников, а также любую другую информацию, которую Генеральный директор считает уместной. Что касается доклада о ходе инспекции, упомянутого в пункте 47, то Генеральный директор передает доклад Исполнительному совету в сроки, указанные в этом пункте.

65. Исполнительный совет в соответствии со своими полномочиями и функциями рассматривает доклад об инспекции и любой материал, предоставленный согласно пункту 64, и рассматривает любые озабоченности в отношении следующего:

а) имело ли место какое-либо несоблюдение настоящего Договора; и

b) имело ли место злоупотребление правом запроса относительно инспекции на месте.

66. Если Исполнительный совет в соответствии со своими полномочиями и функциями приходит к выводу о том, что могут оказаться необходимыми дальнейшие действия в связи с пунктом 65, он принимает соответствующие меры в соответствии со статьей V.

Надуманные или недобросовестные запросы

относительно инспекции на месте

67. Если Исполнительный совет не одобряет инспекцию на месте на том основании, что запрос относительно инспекции на месте является надуманным или недобросовестным, или если инспекция прекращается по тем же причинам, Исполнительный совет рассматривает и решает вопрос о принятии соответствующих мер по исправлению ситуации, включая следующее:

а) требование к запрашивающему государству-участнику оплатить расходы в связи с любыми приготовлениями, произведенными Техническим секретариатом;

b) приостановление права запрашивающего государства-участника запрашивать инспекцию на месте на период времени, определяемый Исполнительным советом; и

с) приостановление права запрашивающего государства-участника входить в течение определенного периода времени в состав Исполнительного совета.

Е. Меры укрепления доверия

68. С тем чтобы:

а) способствовать своевременному устранению любых озабоченностей относительно соблюдения, возникающих в результате возможного неверного истолкования данных контроля, имеющих отношение к химическим взрывам; и

b) содействовать калибровке станций, входящих в состав сетей, составляющих Международную систему мониторинга, каждое государство-участник обязуется сотрудничать с Организацией и с другими государствами-участниками в осуществлении соответствующих мер, изложенных в части III Протокола.

Статья V

МЕРЫ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ СИТУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ

СОБЛЮДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ САНКЦИИ

Конференция с учетом, среди прочего, рекомендаций Исполнительного совета принимает необходимые меры, как они изложены в пунктах 2 и 3, по обеспечению соблюдения настоящего Договора и по исправлению и корректировке любой ситуации, нарушающей положения настоящего Договора. В случаях, когда Конференция или Исполнительный совет предлагает государству-участнику исправить ситуацию, вызывающую проблемы в отношении соблюдения им настоящего Договора, и государство-участник не выполняет просьбу в указанный срок, Конференция может, среди прочего, принять решение ограничить или приостановить осуществление данным государством-участником его прав и привилегий по настоящему Договору до тех пор, пока Конференция не примет иное решение. В случаях, когда в результате несоблюдения основных обязательств по настоящему Договору может быть причинен ущерб объекту и цели настоящего Договора. Конференция может рекомендовать государствам-участникам коллективные меры, соответствующие международному праву. Конференция или, если случай носит срочный характер, Исполнительный совет может доводить проблему, включая соответствующие информацию и выводы, до сведения Организации Объединенных Наций.

Статья VI

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Споры, которые могут возникать в связи с применением или толкованием настоящего Договора, урегулируются в соответствии с относящимися к этому вопросу положениями настоящего Договора и в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций. При возникновении спора между двумя или более государствами-участниками или между одним или более государствами-участниками и Организацией в связи с применением или толкованием настоящего Договора соответствующие участники проводят совместные консультации с целью скорейшего урегулирования спора путем переговоров или другими мирными средствами по выбору участников, включая обращение в соответствующие органы настоящего Договора и по взаимному согласию обращение в Международный Суд в соответствии со Статутом Суда. Участники, причастные к этому спору, информируют Исполнительный совет о предпринимаемых действиях. Исполнительный совет может содействовать урегулированию спора, который может возникать в связи с применением или толкованием настоящего Договора, любыми средствами, которые он сочтет уместными, включая предложение своих добрых услуг, призыв к государствам-участникам, являющимся сторонами в споре, добиться урегулирования посредством процесса по своему собственному выбору, доведение вопроса до сведения Конференции и представление рекомендации в отношении сроков для любой согласованной процедуры. Конференция рассматривает имеющие отношение к спорам вопросы, поднятые государствами-участниками или доведенные до ее сведения Исполнительным советом. Конференция, если она сочтет это необходимым, учреждает органы или поручает им выполнение задач, связанных с урегулированием этих споров, в соответствии с пунктом 26 j) статьи II. Конференция и Исполнительный совет с разрешения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций самостоятельно наделяются правом обращаться с запросом в Международный Суд о даче консультативного заключения по любому юридическому вопросу, возникающему в рамках сферы деятельности Организации. С этой целью между Организацией и Организацией Объединенных Наций заключается соглашение в соответствии с пунктом 38 h) статьи II. Настоящая статья не наносит ущерба статьям IV и V.

Статья VII

ПОПРАВКИ

В любое время после вступления в силу настоящего Договора любое государство-участник может предлагать поправки к настоящему Договору, Протоколу или Приложениям к Протоколу. Любое государство-участник может также предлагать изменения в соответствии с пунктом 7 к Протоколу или к Приложениям к нему. Предложения о поправках регулируются процедурами, изложенными в пунктах 2-6. Предложения об изменениях в соответствии с пунктом 7 регулируются процедурами, изложенными в пункте 8. Предлагаемая поправка рассматривается и принимается только Конференцией по рассмотрению поправок. Любое предложение о поправке сообщается Генеральному директору, который рассылает его всем государствам-участникам и депозитарию и выясняет мнения государств-участников относительно целесообразности созыва Конференции по рассмотрению поправок для рассмотрения данного предложения. Если большинство государств-участников не позднее чем через 30 дней после распространения этого предложения уведомляют Генерального директора о том, что они поддерживают дальнейшее рассмотрение данного предложения, Генеральный директор созывает Конференцию по рассмотрению поправок, на которую приглашаются все государства-участники. Конференция по рассмотрению поправок проводится сразу же после очередной сессии Конференции, если только все государства-участники, поддерживающие созыв Конференции по рассмотрению поправок, не обратятся с запросом о ее проведении в более ранний срок. Конференция по рассмотрению поправок ни в коем случае не проводится менее чем через 60 дней после распространения предлагаемой поправки. Поправки принимаются Конференцией по рассмотрению поправок позитивным голосованием большинства государств-участников за их принятие при условии, что ни одно государство-участник не голосует против. Поправки вступают в силу для всех государств-участников через 30 дней после сдачи на хранение ратификационных грамот или документов о принятии всеми государствами-участниками, голосовавшими за их принятие на Конференции по рассмотрению поправок. В целях обеспечения жизнеспособности и эффективности настоящего Договора части I и III Протокола и Приложения 1 и 2 к Протоколу подлежат изменениям в соответствии с пунктом 8, если предлагаемые изменения касаются лишь вопросов административного или технического характера. Все другие положения Протокола и Приложений к нему не подлежат изменениям в соответствии с пунктом 8. Предлагаемые изменения, упомянутые в пункте 7, производятся в соответствии со следующими процедурами:

а) текст предлагаемых изменений вместе с необходимой информацией передается Генеральному директору. Любое государство-участник и Генеральный директор могут предоставлять дополнительную информацию для оценки предложения. Генеральный директор незамедлительно сообщает любые такие предложения и информацию всем государствам-участникам, Исполнительному совету и депозитарию;

b) не позднее чем через 60 дней после получения предложения Генеральный директор оценивает его для определения всех его возможных последствий для положений и осуществления настоящего Договора и сообщает любую такую информацию всем государствам-участникам и Исполнительному совету;

с) Исполнительный совет изучает предложение в свете всей имеющейся в его распоряжении информации, включая вопрос о том, отвечает ли это предложение требованиям, содержащимся в пункте 7. Не позднее чем через 90 дней после получения предложения Исполнительный совет направляет уведомление о своей рекомендации с надлежащими разъяснениями всем государствам-участникам для рассмотрения. Государства-участники подтверждают получение в 10-дневный срок;

d) если Исполнительный совет рекомендует всем государствам-участникам принять предложение, то оно считается одобренным, если в 90-дневный срок после получения рекомендации ни одно государство-участник не выдвинет возражений против него. Если Исполнительный совет рекомендует отклонить предложение, то оно считается отклоненным, если в 90-дневный срок после получения рекомендации ни одно государство-участник не выдвинет возражений против такого отклонения;

е) если рекомендация Исполнительного совета не отвечает условиям принятия, предусмотренным в подпункте d), то решение по предложению, включая вопрос о том, отвечает ли оно требованиям, содержащимся в пункте 7, принимается Конференцией как по вопросу существа на ее следующей сессии;

f) Генеральный директор уведомляет все государства-участники и депозитария о любом решении, принятом согласно настоящему пункту;

g) изменения, одобренные по данной процедуре, вступают в силу для всех государств-участников через 180 дней после даты уведомления Генеральным директором об их одобрении, если только Исполнительный совет не рекомендует или если только Конференция не решит установить иной срок.

Статья VIII

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Если только большинство государств-участников не примут иное решение, через десять лет после вступления в силу настоящего Договора проводится Конференция государств-участников по рассмотрению действия и эффективности настоящего Договора с целью удостовериться, что задачи и цели преамбулы и положения Договора реализуются. В ходе такого рассмотрения учитываются любые новые научно-технические достижения, имеющие отношение к настоящему Договору. На основе запроса любого государства-участника Конференция по рассмотрению действия Договора рассматривает возможность разрешить проведение подземных ядерных взрывов в мирных целях. Если Конференция по рассмотрению действия Договора решает консенсусом, что такие ядерные взрывы могут быть разрешены, то она безотлагательно начинает работу с целью рекомендовать государствам-участникам соответствующую поправку к настоящему Договору, которая исключает любые военные выгоды от таких ядерных взрывов. Любая такая предлагаемая поправка сообщается Генеральному директору любым государством-участником и рассматривается в соответствии с положениями статьи VII. Впоследствии с интервалами в десять лет могут созываться дальнейшие конференции по рассмотрению действия Договора с той же целью, если в предыдущий год Конференция примет решение об этом как по процедурному вопросу. Такие конференции могут созываться с интервалом менее десяти лет, если Конференция примет решение об этом как по вопросу существа. Как правило, любая Конференция по рассмотрению действия Договора проводится сразу же после очередной ежегодной сессии Конференции, предусмотренной в статье II.

Статья IX

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ВЫХОД ИЗ ДОГОВОРА

Настоящий Договор является бессрочным. Каждое государство-участник в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти из настоящего Договора, если оно решит, что связанные с содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу его высшие интересы. Выход осуществляется путем представления заблаговременного уведомления за шесть месяцев всем другим государствам-участникам, Исполнительному совету, депозитарию и Совету Безопасности Организации Объединенных Наций. Уведомление о выходе содержит заявление об исключительном обстоятельстве или исключительных обстоятельствах, которые государство-участник рассматривает как поставившие под угрозу его высшие интересы.



Статья Х

СТАТУС ПРОТОКОЛА И ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложения к настоящему Договору, Протокол и Приложения к Протоколу являются неотъемлемой частью Договора. Любая ссылка на настоящий Договор включает Приложения к настоящему Договору, Протокол и Приложения к Протоколу.

Статья XI

ПОДПИСАНИЕ

Настоящий Договор открыт для подписания всеми государствами до его вступления в силу.

Статья XII

РАТИФИКАЦИЯ

Настоящий Договор подлежит ратификации государствами, подписавшими Договор, согласно их соответствующим конституционным процедурам.

Статья XIII

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Любое государство, которое не подписывает настоящий Договор до вступления его в силу, может в дальнейшем присоединиться к нему в любое время.



Статья XIV

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

Настоящий Договор вступает в силу через 180 дней после даты сдачи на хранение ратификационных грамот всеми государствами, перечисленными в Приложении 2 к настоящему Договору, но ни в коем случае не ранее чем через два года после его открытия для подписания. Если настоящий Договор не вступает в силу через три года после даты годовщины его открытия для подписания, депозитарий созывает Конференцию государств, которые уже сдали на хранение свои ратификационные грамоты, по просьбе большинства этих государств. Эта Конференция рассматривает, в какой мере соблюдено требование, изложенное в пункте 1, и рассматривает и решает консенсусом вопрос о том, какие меры, совместимые с международным правом, могут быть приняты для ускорения процесса ратификации с целью содействовать скорейшему вступлению в силу настоящего Договора. Если только Конференция, упомянутая в пункте 2, или другие такие конференции не примут иное решение, этот процесс повторяется в последующие годовщины открытия настоящего Договора для подписания до его вступления в силу. Все государства, подписавшие Договор, приглашаются присутствовать на Конференции, упомянутой в пункте 2, и на любых последующих конференциях, упомянутых в пункте 3, в качестве наблюдателей. Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении которых сдаются на хранение после вступления в силу настоящего Договора, он вступает в силу на 30-день с даты сдачи на хранение их ратификационных грамот или документов о присоединении.

Статья XV

ОГОВОРКИ

Статьи настоящего Договора и Приложений к нему не подлежат оговоркам. Положения Протокола к настоящему Договору и Приложений к Протоколу не подлежат оговоркам, несовместимым с объектом и целью настоящего Договора.

Статья XVI

ДЕПОЗИТАРИЙ

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций является депозитарием настоящего Договора и получает подписания, ратификационные грамоты и документы о присоединении. Депозитарий незамедлительно информирует все подписавшие государства и присоединившиеся государства о дате каждого подписания, дате сдачи на хранение каждой ратификационной грамоты или документа о присоединении, дате вступления в силу настоящего Договора и любых поправок и изменений к нему, а также о получении других уведомлений. Депозитарий рассылает должным образом заверенные копии настоящего Договора правительствам подписавших государств и присоединившихся государств. Настоящий Договор регистрируется депозитарием в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.

Статья XVII

АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ

Настоящий Договор, тексты которого на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Приложение 1 к Договору

СПИСОК

ГОСУДАРСТВ СОГЛАСНО ПУНКТУ 28 СТАТЬИ II

Африка

Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, Заир, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморские Острова, Конго, Кот-д'Ивуар, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне. Того, Тунис, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка.

Восточная Европа

Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Российская Федерация, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Югославия.

Латинская Америка и Карибский бассейн

Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка.

Ближний Восток и Южная Азия

Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бутан, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен, Казахстан, Катар, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Мальдивские Острова, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Шри-Ланка.

Северная Америка и Западная Европа

Австрия, Андорра, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Святейший Престол, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.

Юго-Восточная Азия, Тихоокеанский регион и Дальний Восток

Австралия, Бруней-Даруссалам, Вануату, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Кирибати, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Монголия, Мьянма, Науру, Ниуэ, Новая Зеландия, Острова Кука, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Республика Корея, Самоа, Сингапур, Соломоновы Острова, Таиланд, Тонга, Тувалу, Фиджи, Филиппины, Япония.

Приложение 2 к Договору

СПИСОК

ГОСУДАРСТВ СОГЛАСНО СТАТЬЕ XIV

Список государств - членов Конференции по разоружению на 18 июня 1996 года, которые официально принимали участие в работе сессии Конференции 1996 года и которые фигурируют в таблице 1 издания Международного агентства по атомной энергии "Ядерные энергетические реакторы в мире" за апрель 1996 года, и государств - членов Конференции по разоружению на 18 июня 1996 года, которые официально принимали участие в работе сессии Конференции 1996 года и которые фигурируют в таблице 1 издания Международного агентства по атомной энергии "Ядерные исследовательские реакторы в мире" за декабрь 1995 года:

Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Египет, Заир, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Перу, Польша, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Швеция, Южная Африка, Япония.