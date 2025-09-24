Заявление Трампа о ядерных испытаниях: будет ли новая гонка вооружений?

Сообщение Трампа о возможности возобновления ядерных испытаний, сделанное после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, всколыхнуло международное сообщество. Что сказал Трамп, какова позиция России, когда были последние ядерные испытания, что будет означать возобновление ядерных испытаний и каковы перспективы диалога по контролю над вооружениями?

Заявление Трампа было сделано на фоне кризиса в сфере контроля над вооружениями. Отказ от ряда соглашений в области безопасности, заключенных в период Холодной войны, несет опасность возвращения к принципу взаимного ядерного сдерживания, заставляя задуматься о начале еще более технологически сложной гонки вооружений.

Что сказал Трамп о возобновлении ядерных испытаний?

Американский лидер Дональд Трамп в конце октября сделал ряд резонансных заявлений, касающихся ядерной политики страны. В публикации на своей платформе Truth Social он объявил, что отдал распоряжение Пентагону подготовить возобновление испытаний американского ядерного оружия. Трамп мотивировал это решение необходимостью "поддерживать готовность к сдерживанию любой угрозы" и сослался на испытания других стран.

Одновременно американский президент допустил утверждения о проведении ядерных испытаний Россией, подразумевая, по всей видимости, новые стратегические системы. Дело в том, что эти заявления прозвучали на фоне сообщений о недавних испытаниях РФ новых систем вооружений с ядерными установками - подводного беспилотника "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник".

Но при этом американский лидер признал, что Вашингтон вовлечен в диалог с Москвой по денуклеаризации, отметив, что в будущем к обсуждению может подключиться и КНР.

Какова позиция России по ядерным испытаниям?

Официальная позиция РФ была незамедлительно изложена пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым. Он категорически опроверг утверждения Трампа о проведении ядерных испытаний Россией, отметив, что они не соответствуют действительности.

Представитель Кремля конкретизировал, что испытания систем "Буревестник" и "Посейдон", о которых шла речь, в общепринятом смысле не являются ядерными испытаниями. Эти проекты относятся к созданию носителей с ядерными энергетическими установками, а не к испытанию ядерных взрывных устройств. В Кремле высказали надежду, что эта информация была корректно донесена до американского лидера. Что касается директивы Трампа о подготовке к испытаниям, Песков подчеркнул, что США - это суверенная страна, но Москва не получала никаких уведомлений о таких намерениях.

Когда было последнее испытание ядерного оружия в США и почему они прекратились?

Последнее ядерное испытание в США состоялось в сентябре 1992 года на Невадском испытательном полигоне, расположенном в 105 км к северо-западу от Лас-Вегаса. Подземный взрыв, получивший кодовое название Divider, был частью операции Julin. В 1951-1992 годах там было произведено более 900 ядерных взрывов, в основном подземных. Таким образом, это самый активный ядерный полигон в истории США.

Причинами свертывания программы испытаний стали две ключевые причины:

фундаментальные изменения в международной обстановке после распада СССР и окончания Холодной войны

подписание Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996). США так и не ратифицировали договор после подписания, хотя основные положения соблюдали.

На сегодняшний день на полигоне не проводятся полноценные ядерные испытания, но администрация поддерживает его инфраструктуру и даже проводит ограниченные туры для гражданских лиц.

Самым последним подтвержденным ядерным испытанием на 2025 год является шестое испытание КНДР в 2017 году. С тех пор объявленный мораторий на испытания не нарушался. При этом Россия, как государство-правопреемник СССР, ядерные испытания никогда не проводила.

Что значит возобновление ядерных испытаний?

Возобновление ядерных испытаний США, если произойдет, будет иметь далеко идущие и потенциально катастрофические последствия для международной безопасности.

Новая гонка вооружений : один испытательный взрыв США может послужить стартовым сигналом для других ядерных держав возобновить собственные испытания;

: один испытательный взрыв США может послужить стартовым сигналом для других ядерных держав возобновить собственные испытания; Подрыв режима нераспространения : подобные действия нанесут удар по ДНЯО. Неядерные государства-участники договора утратят стимул соблюдать обязательства, видя, что ядерные державы не только не разоружаются, но и модернизируют свои арсеналы. Это чревато цепной реакцией и появлением новых ядерных государств;

: подобные действия нанесут удар по ДНЯО. Неядерные государства-участники договора утратят стимул соблюдать обязательства, видя, что ядерные державы не только не разоружаются, но и модернизируют свои арсеналы. Это чревато цепной реакцией и появлением новых ядерных государств; Технологический и космический фронт гонки: современное сдерживание будет включать развитие гиперзвукового оружия, новых стратегических систем, ИИ и космических систем. Планы США по размещению элементов ПРО в космосе рассматриваются Россией как прямая угроза потенциалу сдерживания.

Каковы перспективы диалога по контролю над вооружениями?

В сентябре 2025 года президент РФ предложил на год после истечения срока действия ДСНВ сохранить ключевые ограничения договора (с февраля 2026) с целью предотвращения неконтролируемой гонки стратегических вооружений.

Диалог по стратегической стабильности при этом был заморожен три года назад. Россия отвергла подход администрации Байдена по обсуждению контроля над вооружениями в отрыве от других политических разногласий, поскольку контроль над вооружениями "не существует в вакууме".

Кроме того, происходит осознание того, что прежняя биполярная (Россия-США) модель контроля над вооружениями устарела. США настаивают на учете растущего ядерного арсенала Китая, а РФ требует учитывать потенциалы Великобритании и Франции. Мир движется к более сложной и неустойчивой системе "многополярного сдерживания", где договоренности достигать будет еще сложнее.

Заявления Трампа скорее носят характер психологического давления, но взаимное недоверие и технологическое соперничество возвращают мир к опасной динамике. Предложение России о временном продлении ограничений по ДСНВ представляет собой шанс избежать скатывания в нерегулируемую гонку вооружений. Однако для реализации этого шанса сторонам потребуется проявить не только политическую волю, но и готовность к компромиссам.