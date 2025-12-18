Вестник Кавказа

Жителя Ирана казнили за подозрения в шпионаже в пользу Израиля

Смертный приговор в отношении мужчины, обвиняемого в шпионаже в пользу Израиля, привели в исполнение в Иране.

В Иране казнили местного жителя, которого обвинили в шпионаже в пользу Израиля. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

По данным агентства Mehr, казнь была проведена после того, как Верховный суд Исламской Республики решил оставить в силе смертный приговор в отношении мужчины, обвиняемого в шпионаже и сотрудничестве с разведкой Израиля.

В материалах дела сказано, что гражданин страны шпионил в пользу Израиля, поддерживал разведывательное сотрудничество с еврейским государством и занимался наблюдением и видеосъемкой военных объектов и объектов безопасности на иранской территории.

Согласно информации, обвиняемый установил контакт с израильской разведкой и службами безопасности через киберпространство.

СМИ отмечают, что во время своего сотрудничества с Израилем мужчина контактировал с израильскими военными и разведывательным агентством "Моссад".

