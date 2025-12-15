Вестник Кавказа

Новых командующих противовоздушной обороной и ВВС назначили в Иране

Верховный лидер Ирана назначил новых командующих противовоздушной обороной и ВМС. Они уже официально вступили в должность.

Новыми командующими противовоздушной обороной и военно-воздушными силами Ирана стали Алиреза Элхами и Бахман Бехмарда. Об этом пишут 18 декабря местные средства массовой информации.

По данным агентства Mehr, верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи подписал два отельных указа об их назначении.

Элхами и Бехмарда официально вступили в должность сегодня.

На церемонии, прошедшей в Тегеране, присутствовал ряд высокопоставленных военных чиновников.

