Новых командующих противовоздушной обороной и ВВС назначили в Иране

Верховный лидер Ирана назначил новых командующих противовоздушной обороной и ВМС. Они уже официально вступили в должность.
Новыми командующими противовоздушной обороной и военно-воздушными силами Ирана стали Алиреза Элхами и Бахман Бехмарда. Об этом пишут 18 декабря местные средства массовой информации.
По данным агентства Mehr, верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи подписал два отельных указа об их назначении.
Элхами и Бехмарда официально вступили в должность сегодня.
На церемонии, прошедшей в Тегеране, присутствовал ряд высокопоставленных военных чиновников.