"Казтрансойл" и "Транснефть" договорились о транзите нефти из Казахстана через РФ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Казахстан договорились об условиях транзита нефти из центральноазиатской республики в ЕС. Договоренности будут действовать в течение следующего года.

Российская нефтепроводная компания "Транснефть" и казахстанский "Казтрансойл" заключили соглашение о транспортировке нефти из Казахстана по территории РФ на 2026 год. 

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и подписали договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в транзитном режиме через территорию России на 2026 год"

– "Казтрансойл"

Согласно достигнутым договоренностям, казахстанская нефть будет транспортироваться по территории РФ в сторону портов в Новороссийске и Усть-Луге для экспорта в Евросоюз. 

Ранее стало известно, что в октябре в Германию через территорию РФ поставили на 45 тыс тонн казахстанской нефти больше, чем месяцем ранее.

